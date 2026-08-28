Înainte și după. Imaginile din satelit arată cum au fost șterse de pe hartă sate din Nepal și Tibet, după inundațiile care au cauzat peste 500 de morți și 1000 de dispăruți

Inundația declanșată cel mai probabil de prăbușirea unui ghețar a măturat sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este frecventat de excursioniști și pelerini, scrie Reuters.

Imaginile din satelit publicate după dezastrul din Nepal și Tibet arată cum structurile și așezările aflate în calea valului de apă glaciară au fost șterse de pe hartă în doar câteva clipe.

Inundațiile catastrofale de miercuri, provocate de prăbușirea unui ghețar, au ucis 547 de persoane în Nepal și cinci în Tibetul chinez, iar aproape 1.000 de persoane sunt date dispărute în cele două țări.

Un torent uriaș de roci, gheață, noroi și resturi s-a revărsat prin sistemele fluviale din Munții Himalaya după prăbușirea ghețarului și a dus, de asemenea, la formarea unui lac în care apa a continuat să crească.

Nivelul râurilor a crescut cu până la nouă metri în doar 30 de minute, luând oamenii prin surprindere și provocând distrugeri pe scară largă.

Inundația a măturat sate și văi, distrugând centrale electrice, drumuri și poduri de-a lungul unui traseu care leagă Kathmandu de Lhasa, în Tibet, și care este frecventat de excursioniști și pelerini.

Dintre persoanele dispărute, cel puțin 540 sunt străini, mulți dintre ei fiind pelerini hinduși din India care se îndreptau spre muntele sfânt Kailash și lacul Mansarovar din Tibet.

Se estimează că peste 90.000 de persoane au fost afectate, a declarat Crucea Roșie.

Imaginile dezastrului

Imaginile au fost capturate de furnizorul comercial de servicii satelitare Vantor.

Acestea arată punctul de frontieră Rasuwagadhi dintre Nepal și Tibet. Într-una dintre imagini se poate vedea cum o clădire mare cu mai multe etaje și infrastructura din jur a fost complet distrusă.

Înainte și după inundațiile de la granița Nepal-Tibet.

În imaginile anterioare, capturate în aprilie 2024, se poate vedea punctul de frontieră, alături de mai multe clădiri mari, un teren de baschet și alte structuri.

Imaginea de după inundația fulgerătoare arată că aproape toate structurile au dispărut.

Mai jos pe cursul râului, zonele joase ale satului Syapru Besi au fost măturate de ape, lăsând în urmă noroi și resturi.

O primă imagine în acest caz a fost capturată în octombrie 2023, iar a doua în urma acestui dezastru natural.

Sursa foto: profimedia

Sursa foto: profimedia

Unele case situate pe drumul care coboară spre vale nu au fost afectate. Cele aflate mai aproape de apă nu au avut nicio șansă în fața forței șuvoiului.

Sursa foto: profimedia / Clădiri și poduri de pe râul Trishuli , luate de ape.

Accesul în această zonă pentru a căuta supraviețuitori este dificil, deoarece o mare parte din infrastructură a fost distrusă.

Distrugerile de pe râul Trishuli sunt și ele vizibile în imaginile satelitare.

Sursa foto: profimedia / Clădiri și poduri de pe râul Trishuli , luate de ape.

Același lucru s-a întâmplat și cu multe alte poduri din zonă, iar o înregistrare video surprinde acest pod, situat mai jos în vale, în localitatea Trishuli, fiind măturat de un torent de apă.

Noi temeri

Vineri, rezervorul lacului format după inundații depășise 2,5 milioane de metri cubi de apă, în creștere față de estimarea de 1,5-2 milioane de metri cubi înregistrată cu o zi înainte, înainte de a se revărsa în râul Lhende Khola și apoi în Trishuli, au declarat autoritățile și martorii din Nepal.

Măsurătorile au stârnit panică și au determinat autoritățile din Nepal să emită avertismente, ceea ce a dus la suspendarea operațiunilor de salvare timp de aproximativ trei ore.

Riscul de rupere a barajului a determinat tot personalul și vehiculele de salvare chineze să se retragă și pe partea chineză și să rămână în așteptare într-o zonă sigură, a declarat postul public de televiziune CCTV.

Ambele părți au reluat operațiunile de salvare după ce amenințarea s-a diminuat.

„Până la prânz, întrucât riscul reprezentat de lacul de acumulare din amonte a fost considerat gestionabil, operațiunile de salvare în urma dezastrului provocat de alunecarea de teren de la Gyirong au fost reluate rapid și intensificate”, a declarat postul de televiziune de stat chinez CCTV.

China vrea o solicitare mai strictă a lacurilor glaciare

La Beijing, Biroul Politic al Chinei s-a reunit vineri pentru a coordona operațiunile de salvare, au relatat mass-media de stat.

Autoritățile trebuie „să elaboreze în mod științific planuri de căutare și salvare și să depună toate eforturile pentru a-i găsi pe cei dispăruți, atât din China, cât și din străinătate”, a declarat președintele Xi Jinping, potrivit agenției de știri de stat Xinhua.

În cadrul ședinței s-a solicitat o monitorizare mai strictă a lacurilor glaciare, a riscurilor de alunecări de teren și a lacurilor de acumulare, acordarea de ajutor de urgență zonelor afectate din Nepal, precum și o cooperare internațională mai strânsă în caz de dezastre, potrivit Reuters.

Premierul Chinei, Li Qiang, al doilea oficial în ierarhia țării, a sosit joi după-amiază în zona afectată de dezastru din Gyirong, a informat agenția de știri de stat Xinhua. Vizita a sugerat că Beijingul tratează dezastrul ca pe o chestiune de înaltă prioritate.

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au oferit sprijin Nepalului.

„Nimeni nu a mai văzut vreodată ceva asemănător, în care clădiri foarte solide, puternice și bine construite au fost distruse de parcă ar fi fost scobitori. Este un lucru teribil. Trimitem ajutoare și am discutat cu conducerea țării, asigurându-i că vor primi tot ce au nevoie”.

Nepalul nu vrea ajutor străin

Anterior, echipele de salvare nepaleze au folosit elicoptere pentru a căuta supraviețuitori și pentru a arunca provizii de urgență către mii de persoane izolate în orașe și văi, în timp ce serviciile de urgență au recuperat zeci de cadavre măturate de ape.

În timp ce ofertele de asistență curg în valuri, Nepalul a declarat că nu are nevoie de ajutor din partea altor țări în misiunile de căutare și salvare.

O echipă de intervenție rapidă din Coreea de Sud se află deja la Kathmandu, dar nu a fost mobilizată deoarece guvernul nepalez nu are încă un plan pentru a accepta echipele de salvare străine, potrivit ministerului de externe de la Seul.

Ziarul „The Kathmandu Post” a relatat că India, China, Statele Unite, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud, Sri Lanka și Bangladesh au solicitat guvernului să permită echipelor lor de căutare și salvare să participe la operațiune.



