Companiilor care au dominat piața medicamentelor din R. Moldova în 2025

În 2025, principalele surse de import ale medicamentelor ajunse pe piața farmaceutică din R. Moldova sunt Germania, România, Slovenia, Ungaria și Turcia. Totalul de medicamente importate în R. Moldova constituie 92,9% din piața farmaceutică, cu 1,3% mai mult decât în 2024, procentul de producție autohtonă fiind în descreștere.

Printre producătorii locale se numără SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Farmaprim SRL, SC Flumed-Farm SRL, ÎCS Eurofarmaco SA, ElaDum Pharma SRL. Printre companiile importatoare se numără Dita Estfarm SRL, RihPanGalFarma SRL, Tetis International Co SRL.

Potrivit unui raport al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privind piața farmaceutică din R. Moldova în 2025, 29,9% din totalul medicamentelor provin din import și doar 7,1% reprezintă producție autohtonă.

Privită în dinamică, comparativ cu 2024, importul a crescut, iar producția locală a scăzut.

