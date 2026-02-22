„Krîșa” de la Biroul vamal Centru. 2,4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor. Mărturiile celei care intermedia coruperea

50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată, aceasta reprezintă „taxa” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor prin Punctul vamal Căușeni. Astfel, circa 135 de mii de dolari SUA (echivalentul a 2,4 milioane de lei) au fost transmiși brokerului vamal Anastasiei Arșinova, pentru achitarea „serviciilor” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire, prin intermediul funcționarilor din cadrul Biroului vamal Centru și Punctului vamal Căușeni.

Despre aceasta a mărturisit organelor de drept chiar Arșinova, care și-a recunoscut vina în dosarul în care a fost acuzată de trafic de influență, fiindu-i aplicată o amendă de 200 de mii de lei și interdicția de a mai activa în calitate de broker vamal pentru o perioadă de trei ani.

Dosarul șefului Biroului vamal Centru, Iurie Gorea, acuzat de corupere pasivă, a fost transmis în judecată, iar dosarul șefului Postului vamal Căușeni, Cristian Olărescu, se află încă la faza de urmărire penală.



Sfârșitul lunii mai 2025. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunța rețineri într-un dosar de corupție. Printre cei reținuți, Iurie Gorea, șeful Biroului Vamal Centru; Cristian Olărescu, șeful Postului Vamal Căușeni, și Anastasia Arșinova, broker vamal.

Cum a evoluat cauza: un dosar de recunoaștere a vinovăției, un dosar proaspăt trimis și judecată și altul – la faza de urmărire penală

Anastasiei Arșinova și-a recunoscut vina la faza de urmărire penală. Dosarul pe numele ei, disjuns și expediat în instanță la scurt timp, a fost soluționat în septembrie 2025, când magistrata Liliana Cușca a pronunțat sentința prin care Arșinova este recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii de trafic de influență, acțiune continuă, fiindu-i aplicată o amendă în măsură de 200 de mii de lei și interdicția de a activa în calitate de broker vamal pe un termen de trei ani.

Dosarul lui Iurie Gorea, acuzat de corupere pasivă, a fost discuns și transmis în judecată la 11 februarie 2026, fiind repartizat magistratului Nicolae Corcea. Prima ședință a fost stabilită pentru 4 martie 2026.

Potrivit unui răspuns oferit Ziarului de Gardă de Violina Moraru, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, doar dosarul celui de-al treilea reținut, Cristian Olărescu, se află la faza de urmărire penală.

50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată și între 50 și 100 de dolari pentru fiecare mașină

Potrivit sentinței în dosarului Anastasiei Arșinova, învinuita mărturisește că, în septembrie 2024, „au început problemele la declarațiile de import” a două companii pentru care lucra în calitate de broker vamal, ambele fiind asociate lui Evghenii Covaliov. Ulterior, Anastasiei Arșinova a primit o „ofertă” de facilitare și urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor – 50 de dolari pentru fiecare metru cub de marfă importată.

Evghenii Covaliov a declarat procurorilor că, inițial, nu a dat curs acestei „oferte”, întrucât, argumenta el: „activitatea sa economică este legală”. Acest lucru, mărturisește el, li l-a comunicat și celor doi șefi din cadrul Biroului vamal Centru și Postul vamal Căușeni, Iurie Gorea și, respectiv, Cristian Olărescu, cu care s-a întâlnit în fumuarul de pe teritoriul vămii de la Căușeni.

După refuzul său de achitare a „taxei” de 50 de dolari SUA, Covaliov mărturisește că au urmat rețineri nejustificate ale camioanelor sale pentru o perioadă de peste o lună, fapt care crea impedimente de desfășurare a activității sale.



Covaliov spune că, fiindu-i create aceste condiții, în decembrie 2024, a cedat și a acceptat să ofere mită. Arșinova însă i-a comunicat că urmează să plătească pentru început 40 de mii de dolari SUA, sumă care reprezintă „amenda” pentru refuzul său anterior de a „colabora”.

Ulterior, când a acceptat achitarea„taxei” de 50 de dolari SUA pentru fiecare metru cub de marfă, destinată șefului Biroului vamal Centru, Iurie Gorea, a intervenit o nouă „taxă”, în sumă de 50-100 de dolari SUA pentru fiecare camion care trecerea prin Postul vamal Căușeni, bani destinați inspectorilor vamali și șefului acestui post, Cristian Olărescu.

Circa 135 de mii de dolari SUA în 9 tranșe

Potrivit rechizitoriului, în perioada decembrie 2024 – mai 2025, Evghenii Covaliov i-a transmis Anastasiei Arșinova mijloace bănești în sumă de peste 136 de mii de dolari SUA (echivalentul a 2,4 milioane de lei) în nouă tranșe, pentru influențarea factorilor de decizie din cadrul Biroului vamal Centru, în vederea facilitării procesului de vămuire a mărfurilor.

Arșinova a declarat că nu a transmis toți banii primiți de la Covaliov, întrucât a fost reținută, iar o parte din sumă, confiscată de organele de drept.

Agent sub acoperire antrenat în procesul de investigare

Pentru investigarea faptelor, a fost antrenat și un agent sub acoperire, care a transmis, în mai multe tranșe, bani proveniți de la agentul economic Evghenii Covaliov către Anastasia Arșinova, pentru influențarea factorilor de decizie din sistemul vamal.

Agentul sub acoperire a declarat că Arșinova i-a comunicat despre faptul că taxa de 50 de dolari SUA pentru fiecare metru cub de marfă este destinată „nu pentru șeful Postului vamal Căușeni, ci anume pentru factorii de decizie din cadrul Biroului vamal Centru, menționând că șef este Iurie Gorea”.

Agentul sub acoperire a mai declarat că, din discuțiile purtate cu Arșinova, a înțeles că aceasta nu transmite banii direct șefului Biroului vamal Centru, ci prin intermediari, de fiecare dată oameni noi.

„Krîșa” de la Biroul vamal Centru

Potrivit sentinței prin care Anastasia Arșinova este recunoscută vinovată de trafic de influență, numărul de telefon al uneia dintre persoanele prin intermediul căreia a transmis o tranșă din banii destinați pentru facilitarea procesului de vămuire a mărfurilor, era înregistrat sub numele „Krîșa”.

I-am transmis mai multe întrebări lui Iurie Gorea, dosarul căruia a fost transmis în judecată la 11 februarie 2026, însă, până la momentul publicării, nu am primi un răspuns.