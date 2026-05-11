Tiraspolul cere donații pentru salarii și pensii, motivând că economia regiunii „se află într-o stare critică” din cauza restricțiilor externe

Așa-numitul guvern al regiunii transnistrene a creat Fondul de sprijin social „ÎMPREUNĂ” și le cere mediului de afaceri și locuitorilor să transfere bani în acest fond. Mijloacele urmează să fie direcționate către salarii, pensii, indemnizații și alte plăți sociale, transmite Zona de Securitate.

Cu un astfel de apel a venit așa-numitul premier, Alexandr Rozenberg. El a declarat că economia regiunii se află într-o stare critică din cauza restricțiilor externe, a problemelor logistice și a consecințelor sistării livrărilor de gaze la începutul anului 2025.

În adresare se menționează că monitorizarea încasărilor și a cheltuielilor va fi „deschisă și transparentă”.

„Practic, acest lucru înseamnă că așa-numitele autorități ale regiunii transnistrene propun mediului de afaceri și populației să acopere din donații obligațiile pe care, în mod normal, ar trebui să le achite bugetul. Iar aici nu este vorba doar despre pensii și indemnizații, ci și despre salariile pretinsului aparat de stat: de la funcționari și administrația ilegală al lui Vadim Krasnoselski până la structurile de forță, inclusiv așa-numitul MGB”, scrie Zona de Securitate.

De asemenea, pentru fond a fost lansat un site separat. Pe acesta, se promite publicarea numelor donatorilor și a sumelor transferate de aceștia.

Site-ul Fondului de colectare a donațiilor pentru plata salariilor, pensiilor și altor plăți sociale a fost indisponibil timp de o oră pe 11 mai. Inițial, la accesarea site-ului apărea mesajul: „You don’t have permission to access this resource” („Nu aveți permisiunea de a accesa această resursă”). Adresa redirecționa către pagina pretinsei reprezentanțe oficiale a regiunii transnistrene la Moscova. După scurta pauză tehnică, pagina funcționează în continuare.

Potrivit ultimelor date disponibile la momentul verificării efectuate de Zona de Secutitate, prin intermediul site-ului fondului au fost colectate puțin peste 12 mii de ruble. Cele mai mari donații — câte 5 mii de ruble — au venit din partea a două organizații.