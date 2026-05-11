Organizarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, subiectul consultărilor organizate la Președinție

Președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, continuă consultările privind deblocarea situației legate de organizarea unor alegeri libere și corecte pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, anunță Președinția.

Luni, 11 mai, la Președinție s-a întrunit grupul de lucru constituit în acest scop, din componența căruia fac parte deputați ai Adunării Populare a UTAG, în frunte cu Nicolai Ormanji, președintele interimar al instituției, deputați din Parlamentul R. Moldova, reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, precum și un reprezentant al Președinției.

„În cadrul reuniunii, grupul de lucru a discutat principiile de bază care vor sta la baza organizării scrutinului — transparența, egalitatea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Responsabilitatea comună a tuturor părților implicate este să asigure condiții pentru un scrutin corect, în care locuitorii autonomiei să decidă liber viitorul acesteia”, a scris Preșidinția.

În acest sens, grupul se află în procesul de definitivare a unui set de reguli clare și echitabile, în deplină conformitate cu cadrul normativ național și cu standardele electorale aplicabile în R. Moldova, mai scrie instituția.

Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG) traversează, din toamna anului 2025, una dintre cele mai îndelungate și complexe crize instituționale din istoria sa. Aceasta se manifestă ca o dispută tehnico-juridică privind organizarea alegerilor ordinare pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG), al cărei mandat a expirat la 12 noiembrie 2025. Deși data alegerilor este fixată pentru 21 iunie 2026, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă (ADEPT), a afirmat, în cadrul unei discuții deschise organizate de Asociația pe care o conduce, că acestea vor fi din nou blocate.