Din 1 septembrie, se va aplica treptat TVA și a accize pentru produsele importate din regiunea transnistreană

Din 1 septembrie, se propune aplicarea etapizată a TVA și a accizelor pentru anumite categorii de mărfuri introduse în R. Moldova de operatorii economici cu sediul în regiunea transnistreană, a anunțat miercuri, 26 august, Guvernul. Măsura urmărește aplicarea uniformă a legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul țării, asigurarea unor condiții concurențiale echitabile și integrarea treptată a agenților economici din regiune în sistemul fiscal și vamal național.

Astfel, potrivit Executivului, în prima etapă, de la 1 septembrie 2026, noul regim va viza băuturile alcoolice, produsele din tutun și cu nicotină, parfumurile, articolele pirotehnice, blănurile, bijuteriile și pietrele prețioase, precum și anumite mijloace de transport.

Pentru alte categorii, inclusiv unele materii prime și produse petroliere, prevederile se vor aplica de la 1 ianuarie 2027, iar pentru gazele naturale, energia electrică, aparatele telefonice și computere – de la 1 aprilie 2027.

„Este o măsură importantă cu scopul de a încadra agenții economici din stânga Nistrului în spațiul nostru fiscal și vom face acest lucru etapizat. Mesajul nostru către cetățenii noștri din regiunea transnistreană este că prin această măsură justă, banii colectați vor fi alocați tot pentru cetățenii care locuiesc în regiune, așa încât ei să aibă mai multă susținere, acces mai mare la servicii de sănătate, asistență socială, pensii”, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan.

Tofan a mai solicitat, totodată, băncilor, Băncii Naționale, Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor facilitarea deschiderii conturilor bancare pentru agenții economici, așa încât ei să poată plăti aceste taxe.

Conform instituției, abordarea etapizată vine să ofere mediului de afaceri timpul necesar pentru adaptare și să limiteze impactul asupra prețurilor și consumatorilor.

Obiectivul final este ca, până în 2030, regimul fiscal general să fie aplicat integral mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea transnistreană, în condiții egale cu cele care se aplică agenților economici din toată țara.