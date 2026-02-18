Tichetele de vacanță – ajutor pentru concedii și susținere pentru turismul moldovenesc. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor

Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor, se arată într-un comunicat.

Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Aceste mijloace vor fi neimpozabile atât pentru angajator, cât și pentru salariat, dacă valoarea tichetului nu va depăși 8700 de lei.

„Astfel, vrem să încurajăm oamenii să petreacă cât mai multe concedii acasă, precum și să susținem pensiunile turistice din mediul rural”, a declarat ministrul Culturii Cristian Jardan.

Tichetele vor fi oferite în format electronic sau pe suport de hârtie, de către operatori turistici autorizați, iar valabilitatea unui tichet va fi de un an de zile de la data emiterii.

Potrivit Regulamentului, tichetele de vacanță vor putea fi acordate salariaților atât la locul de muncă de bază, cât și la cel prin cumul. Condițiile de acordare vor fi stabilite de către angajator printr-un regulament intern, iar prioritate vor avea angajații care au înregistrat performanțe mai mari și nu au beneficiat anterior de această facilitate.

Tichetele de vacanță pot fi utilizate exclusiv în unitățile de cazare din mediul rural și nu sunt aplicabile pentru stațiuni balneoclimaterice.