Ziarul britanic The Times a dezvăluit numele celor 13 ofițeri ruși care ar fi implicați în uciderea locuitorilor din orașul ucrainean Bucha din regiunea Kiev. Publicația susține că identitățile lor au fost stabilite de avocați și anchetatori independenți folosind informații din surse deschise. Numele tuturor celor 13 persoane au fost confirmate de serviciile de securitate ucrainene. Procuratura ucraineană a pus sub acuzare oficial opt ofițeri.

Agenția notează că majoritatea ofițerilor numiți au fost deja menționați în legătură cu crimele din Bucha, dar cinci nume sunt menționate pentru prima dată. Este vorba despre generalul-colonel Valeriy Solodchuk, colonelul Andriy Kondrov, generalul-maior Vadim Pankov, colonelul Yuriy Medvedev și colonelul Sergey Karasev.

Solodchuk, potrivit The Times, „a fost comandantul forțelor militare acuzate de crimele din Bucha”. În iulie 2025, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Solodchuk titlul de Erou al Rusiei. Serviciile de informații militare ucrainene au susținut că Solodchuk.

Armata, condusă de colonelul Andrei Kondrov, este acuzată de jefuirea și uciderea locuitorilor din Bucha, potrivit publicației.

Generalul-maior Vadim Pankov, potrivit sursei citate, a ordonat soldaților să ucidă 30 de locuitori locali și i-a obligat, de asemenea, pe locuitorii din Bucha să îndepărteze cadavrele soldaților ruși morți.

Subordonații colonelului Iuri Medvedev ar fi „comis peste 40 de violuri”. Publicația nu oferă nicio confirmare a acestor informații. La sfârșitul lunii martie 2022, Politico, citând oficiali occidentali, a relatat că Medvedev a fost ucis de propriile trupe, care l-au călcat cu un tanc.

Un alt ofițer menționateste colonelul Serghei Karasev. El este acuzat de atacarea unei femei și de împușcarea unui civil în cap. După cum subliniază The Times, potrivit Parchetului General al Ucrainei, aceste infracțiuni nu au fost comise în Bucha, ci în Irpen.

Potrivit autorităților ucrainene, 381 de persoane au murit în Bucha în timpul ocupației rusești, care a durat până la 31 martie 2022. Autoritățile ruse au numit acuzațiile privind uciderea civililor din Bucha de către trupele ruse drept „provocare” și un act „înscenat”.