Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului. Potrivit The Telegraph, Donald Trump i-a trimis pe emisarul său pentru pace, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner, pentru a face oferta directă lui Vladimir Putin la Moscova.

Planul de recunoaștere a teritoriilor, care încalcă convenția diplomatică americană, este probabil să fie continuat, în ciuda îngrijorărilor din partea aliaților europeni ai Ucrainei.

O sursă a declarat pentru The Telegraph: „Este din ce în ce mai clar că americanilor nu le pasă de poziția europeană. Ei spun că europenii pot face ce vor.”

Președintele Rusiei a declarat joi, 27 noiembrie, că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritoriu rusesc va fi una dintre problemele cheie în negocierile privind planul de pace al președintelui SUA.

Kremlinul a anunțat vineri, 28 noiembrie, că a primit o strategie revizuită pentru încheierea războiului, elaborată în urma discuțiilor de urgență dintre oficiali ucraineni și americani la Geneva, Elveția, weekendul trecut.

Un plan inițial de pace în 28 de puncte, formulat de Witkoff după discuții cu oficiali ruși, oferea recunoașterea „de facto” de către America a Crimeei și a celor două regiuni din Donbasul estic.

Strategia propunea, de asemenea, recunoașterea „de facto” a teritoriului deținut de Rusia în spatele liniei de front din regiunile Herson și Zaporijia din Ucraina, după încheierea oricărui acord de încetare a focului.

La Geneva, oficialii ucraineni și americani au negociat un nou plan în 19 puncte, care este mai puțin favorabil Moscovei. Însă, mai multe surse au sugerat că ofertele americane de recunoaștere au rămas parte a strategiei.