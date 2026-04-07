The New York Times: Iranul cere îndeplinirea a 10 puncte pentru a pune capăt războiului cu Statele Unite și Israel. În ce condiții poate fi deschisă Strâmtoarea Ormuz?

Iranul a prezentat o propunere din 10 puncte pentru a pune capăt războiului cu Statele Unite și Israel. Documentul a fost transmis părții americane prin intermediul reprezentanților Pakistanului, principalul mediator în negocierile de soluționare a conflictului, relatează The New York Times.

Doi înalți oficiali iranieni au declarat publicației că propunerea include garanții că Iranul nu va mai fi supus unor atacuri, încetarea loviturilor israeliene împotriva Hezbollah în Liban și ridicarea tuturor sancțiunilor. În schimb, Iranul ar urma să ridice blocada de facto a Strâmtorii Ormuz, fără a restabili însă pe deplin libertatea de navigație.

Conform publicației, Teheranul intenționează să perceapă o taxă de aproximativ 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care tranzitează strâmtoarea, sumă care ar urma să fie împărțită cu Omanul, situat pe malul opus. Conform planului, Iranul își va folosi partea din venituri pentru a reconstrui infrastructura distrusă de atacurile americane și israeliene, fără a solicita compensații directe.

Principalele puncte au fost deja incluse în lista de cereri înaintată în martie. Deși presa din Iran nu a publicat textul integral al noii propuneri, aceasta a evidențiat includerea unui protocol privind navigația în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Totodată, a relatat că documentul prevede ridicarea sancțiunilor, refacerea infrastructurii afectate și încetarea acțiunilor militare din regiune.

The New York Times scrie că propunerea „respinge ideea unui armistițiu” și „subliniază necesitatea unui sfârșit definitiv al războiului, în conformitate cu poziția Iranului”, au transmis instituțiile media din Iran.

„Aceasta este o propunere importantă. Este un pas semnificativ. Nu este suficient de bun, dar este un pas foarte semnificativ”, a comentat Donald Trump propunerile înaintate de Iran.

Deși traficul prin Strâmtoarea Ormuz a atins în weekend cel mai ridicat nivel de la începutul războiului (21 de nave au tranzitat zona), Iranul continuă să refuze accesul petroliereleor care transportă gaz natural lichefiat. În dimineața zilei de 6 aprilie, două nave care transportau GNL din Qatar s-au apropiat de strâmtoare dinspre coasta Omanului, dar au fost nevoite să se întoarcă în Golful Persic, relatează Bloomberg. Potrivit comercianților citați de agenție, Iranul le-a refuzat trecerea.

În ceea ce privește alte petroliere, țări precum Pakistan, Thailanda și India au ajuns la acorduri cu Iranul pentru tranzitarea strâmtorii. În ultimele zile, chiar și unor nave asociate Japoniei și Franței li s-a permis trecerea, deși condițiile rămân neclare, notează Bloomberg.

Anterior, s-a relatat că Iranul a început să perceapă taxe de aproximativ 2 milioane de dolari pentru tranzitarea strâmtorii de către unele nave.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și „incapabil să participe la orice luare a deciziilor”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și urmează tratament în orașul iranian Qom, a relatat The Times, citând servicii de informații americane și israeliene.

„Mojtaba Khamenei este supus unui tratament în orașul Qom din Iran, în stare gravă, și nu poate participa la luarea deciziilor regimului”, se arată într-o notă diplomatică distribuită aliaților SUA din Golful Persic și consultată de jurnaliștii The Times.

Orașul Qom este situat în centrul țării, la aproximativ 140 de kilometri sud de Teheran. Este considerat un oraș sacru, iar acolo este planificat locul de veci al tatălui său, fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a fost asasinat pe 28 februarie. Trupul său este pregătit pentru înmormântare, relatează The Times.

Autoritățile iraniene au amânat înmormântarea lui Ali Khamenei din cauza „anticipării unei prezențe fără precedent”, însă întârzierea „a ridicat semne de întrebare”, având în vedere tradiția șiită de a îngropa morții imediat după deces, notează publicația. Pe 8 aprilie se împlinesc 40 de zile de la moartea lui Khamenei, marcând sfârșitul perioadei tradiționale de doliu în islamul șiit.