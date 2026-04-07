The Times: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și „incapabil să participe la orice luare a deciziilor”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este inconștient și urmează tratament în orașul iranian Qom, relatează The Times, citând servicii de informații americane și israeliene.

„Mojtaba Khamenei este supus unui tratament în orașul Qom din Iran, în stare gravă, și nu poate participa la luarea deciziilor regimului”, se arată într-o notă diplomatică distribuită aliaților SUA din Golful Persic și consultată de jurnaliștii The Times.

Orașul Qom este situat în centrul țării, la aproximativ 140 de kilometri sud de Teheran. Este considerat un oraș sacru, iar acolo este planificat locul de veci al tatălui său, fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, care a fost asasinat pe 28 februarie. Trupul său este pregătit pentru înmormântare, relatează The Times.

Autoritățile iraniene au amânat înmormântarea lui Ali Khamenei din cauza „anticipării unei prezențe fără precedent”, însă întârzierea „a ridicat semne de întrebare”, având în vedere tradiția șiită de a îngropa morții imediat după deces, notează publicația. Pe 8 aprilie se împlinesc 40 de zile de la moartea lui Khamenei, marcând sfârșitul perioadei tradiționale de doliu în islamul șiit.

Mojtaba Khamenei a fost rănit chiar în prima zi a atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, când tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis. Pe 7 martie, Canalul 12 din Israel a relatat despre rănirea acestuia, citând surse. The New York Times a scris ulterior că Mojtaba Khamenei a suferit răni la picior. Câteva zile mai târziu, Ministerul iranian de Externe a confirmat că a fost rănit, dar că „se simțea bine”. De la alegerea sa ca lider suprem, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public.

Pakistanul a prezentat Statelor Unite și Iranului planul său de pace, a relatat Reuters, citând surse.

Pakistanul, care are rol de intermediar în negocierile dintre Washington și Teheran, a propus un armistițiu imediat, ceea ce ar însemna reluarea tranzitului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Părțile vor avea apoi 15–20 de zile pentru a conveni asupra unui acord de pace mai amplu. Negocierile finale, inclusiv semnarea acordului, ar urma să aibă loc la Islamabad, capitala Pakistanului, scrie Reuters.

Se așteaptă ca acordul final să includă un angajament din partea Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, în schimbul ridicării sancțiunilor și eliberării activelor înghețate, a declarat o sursă Reuters.

Potrivit publicației, șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, a purtat discuții despre planul de pace „toată noaptea” cu vicepreședintele american J.D. Vance, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi.

Anterior, Axios a relatat că SUA și Iranul, cu participarea unui grup de mediatori regionali, discută termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, care ar putea duce la încheierea războiului. Sursele publicației consideră că șansele de a ajunge la un acord în următoarele 48 de ore sunt reduse, însă acesta este un ultim efort pentru a evita o escaladare serioasă a conflictului.

Potrivit surselor Axios, SUA și Israelul au pregătit un plan pentru atacuri masive împotriva instalațiilor energetice iraniene. Ca răspuns, sugerează publicația, Iranul ar urma să atace instalațiile energetice din statele din Golful Persic.

Pe 4 aprilie, Trump a declarat că „iadul se va dezlănțui” asupra Iranului în două zile, dacă Teheranul nu va accepta un acord și nu va deschide Strâmtoarea Hormuz. În seara zilei de 5 aprilie, președintele SUA a publicat o postare în care a amânat, aparent, începerea atacurilor asupra instalațiilor energetice iraniene.