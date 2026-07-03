Temperaturi extreme în Europa: cel puțin 3700 de decese au fost înregistrate în Franța, Olanda și Belgia

Franța, Olanda și Belgia au înregistrat 3700 de decese în timpul valului de căldură din luna iunie, care a adus temperaturi record în întreaga Europă, în timp ce autoritățile avertizează că cifrele sunt preliminare și ar putea crește, relatează agenția britanică de știri Reuters.

Specialiștii susțin că valul de căldură, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și suprasolicitând sistemele de sănătate. Căldura extremă a fost provocată, cel mai probabil, de schimbările climatice, au declarat oamenii de știință.

În Franța au fost înregistrate 2025 de decese în timpul valului de căldură, înregistrându-se o creștere semnificativă în special în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani, a declarat vineri, 3 iulie, ministrul francez al Sănătății, Stephanie Rist, pentru o televiziune locală.

Decesele la domiciliu au crescut cu 91% în intervalul 22-28 iunie comparativ cu săptămâna precedentă, în timp ce numărul deceselor în căminele de bătrâni și în unitățile medicale a crescut de asemenea, a menționat autoritatea de sănătate publică din această țară. „Mortalitatea va fi… mai mare decât sugerează aceste cifre inițiale”, a avertizat instituția.

În Belgia, Ministerul Sănătății a declarat joi, 2 iulie, că a înregistrat o mortalitate în exces de aproximativ 1200 de decese între 18 și 29 iunie, adăugând că 530 dintre decese au fost în rândul persoanelor cu vârsta de 85 de ani sau mai mult. Persoanele cu vârsta sub 65 de ani au reprezentat 180 din decesele înregistrate.

„O astfel de mortalitate în exces în timpul unui val de căldură este fără precedent în țara noastră”, a menționat Ministerul într-un comunicat.

Autoritățile din Olanda au declarat că valul de căldură a dus la aproximativ 480 de decese, în special în rândul persoanelor de peste 80 de ani.

Recent, Luca Mercalli, președintele Societății Meteorologice din Italia, a declarat că temperaturile vor crește brusc din nou, începând cu 5 sau 6 iulie.

„Zonele afectate par să fie în mare parte aceleași ca în timpul primului val, printre care Franța, Spania, Germania, Italia, Elveția și, într-o anumită măsură, Marea Britanie”, a declarat Mercalli pentru Reuters.

„Odată cu această căldură extremă crește și riscul de incendii de pădure, însă ne confruntăm și cu multe furtuni violente, ceea ce evident diminuează acest risc”, a adăugat el, menționând că cantitățile de precipitații pot varia considerabil.