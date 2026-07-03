VIDEO Expertul Andrei Curăraru după demisia premierului Munteanu: „R. Moldova nu are nevoie doar de un guvern nou. Are nevoie de un guvern care poate livra aderarea europeană în termenele asumate”

„R. Moldova nu are nevoie doar de un guvern nou. Are nevoie de un guvern care poate livra aderarea europeană în termenele asumate”, afirmă Andrei Curăraru, expert în politici publice la WatchDog.MD, după căderea Guvernului Alexandru Munteanu.

Expertul consideră că noul premier trebuie să aibă „mandat clar pentru rezultate: realizări pe clustere de negociere, decizii explicate pe fiscalitate și salarizare, ordine în întreprinderile de stat și responsabilitate politică atunci când instituțiile eșuează”.

„Pe 3 iulie, R. Moldova a intrat într-o criză politică într-un moment foarte prost ales. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia după opt luni de mandat, iar asta înseamnă automat demisia întregului Guvern. Cabinetul rămâne în interimat, condus de același Alexandru Munteanu, până la votarea unei noi echipe.

Această demisie nu trebuie interpretată doar prin prisma scandalurilor publice. Dacă analizăm atent discursurile și anvergura reformelor, cea fiscală fost buturuga care a răsturnat carul Guvernului Munteanu. Reforma fiscală umblă în buzunarele noastre. Ministerul de resort și Premierul nu au luat suficient în calcul impactului social, mecanisme de protecție a celor vulnerabili și au fost nevoiți să retragă bucăți din această politică după ce lumea s-a enervat. O reformă poate fi corectă economic și totuși pierdută politic dacă oamenii nu înțeleg logica ei.

Scandalul Moldatsa deși mult mai vizibil, a fost doar o cauză secundară. Scandalul care ține de salariile nesimțite din interiorul întreprinderilor de stat este în continuă desfășurare, acolo există o nevoie clară de reformă, reducere a veniturilor directe și indirecte a barosanilor de la stat și un control care să excludă repetarea situațiilor de tip Moldatsa.

Au existat și fricțiuni interne. Era previzibil într-un cabinet construit din tehnocrați, oameni de partid și oameni apropiați premierului. Dar fricțiune nu înseamnă automat că balivernele de pe telegram sunt adevărate. Până acum, faptele arată o echipă neomogenă și o problemă de coordonare, care nu fac dovada unui război intern care ar fi blocat guvernarea. Am fi aflat despre asta din presă, ca și cu Moldatsa. Singurul incident pe care îl citează și Președinta Republicii Moldova a fost o ciocnire de caractere dintre Premier și ministrul Dan Perciun, un om cu o experiență politică și de reforme semnificativă, care se pare că avea obiecții la stilul premierului Munteanu.

Trebuie să menționăm că în aceste 8 luni, premierul a fost mai degrabă absent din spațiul public și i-a lăsat pe subordonații săi să comunice pe problemele esențiale. În Republica Moldova de marca anului 2026, o astfel de strategie nu putea avea șanse de succes.

Să nu ignorăm și proiectul nostru de țară: integrarea europeană. Pe 15 iunie, Moldova a deschis Clusterul 1, cel al fundamentelor. Acesta este clusterul care dă ritmul întregului proces. Acum există obiectivul de a deschide încă două clustere până la sfârșitul verii și sarcini care trebuie livrate până la 1 septembrie. În paralel, Planul de Creștere al UE înseamnă până la 1,9 miliarde de euro pentru 2025-2027, condiționate de reforme”, susține Curăraru.

De asemenea, acesta crede că, spre deosebire de România, R. Moldova are „un partid cu majoritate stabilă în Parlament care poate desemna fără necesitate de coalizare, un candidat care va fi ales cu siguranță, dar mandatul acestuia va fi îngreunat de rateul Guvernului Munteanu”.

„De aceea apelul către partidul de guvernare, Președinție și viitorul candidat la funcția de prim-ministru este să nu veniți doar cu un nume care poate trece prin Parlament. Noul premier trebuie să aibă mandat clar pentru rezultate: realizări pe clustere de negociere, decizii explicate pe fiscalitate și salarizare, ordine în întreprinderile de stat și responsabilitate politică atunci când instituțiile eșuează”, subliniază expertul.

Vineri, 3 iulie, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție. Potrivit Constituției, în cazul demisiei prim-ministrului, demisionează întregul Guvern. Totodată, acesta va îndeplini numai funcțiile de administrare a treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern.

În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut „mână liberă” să conducă Guvernul și că a plecat din funcție din propria inițiativă. În prima sa reacție după demisia premierului, șefa statului a anunțat că va începe luni, 6 iulie, consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, i-a mulțumit premierului demisionar Alexandru Munteanu pentru activitatea desfășurată la conducerea Guvernului. În context, liderul PAS a zis că partidul pe care îl conduce va analiza „foarte atent așteptările societății”.

