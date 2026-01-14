„Tancurile digitale sunt deja aici”: Polonia anunță oficial că Rusia a încercat să oprească alimentarea cu energie a cetățenilor săi

Ministrul Digitalizării al Poloniei, Krzysztof Gawkowski, afirmă că Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj din partea Rusiei în decembrie 2025. „Tancurile digitale sunt deja aici. A fost cel mai grav atac asupra infrastructurii energetice”, a declarat oficialul la RMF FM. Potrivit lui, Kremlinul a avut ca scop întreruperea alimentării cu energie electrică a cetățenilor săi.

Șeful Ministerului Digitalizării al Poloniei a notat că, la sfârșitul anului 2025, au avut loc numeroase atacuri asupra sectorului energetic polonez. Situația a fost dificil de controlat și din cauza condițiilor meteorologice dificile.

„Totul indică faptul că avem de-a face cu un sabotaj rusesc — pentru că așa trebuie numit — care a avut ca scop destabilizarea situației din Polonia. Am fost foarte aproape de un blackout”, a evaluat Krzysztof Gawkowski la RMF FM.

El a adăugat că „avem instituții bine pregătite” și că „nu trebuie să intrăm în panică”.

Anterior, ministrul Energiei, al Poloniei Miłosz Motyka, a transmis că, în ultimele zile ale anului 2025, a avut loc un atac cibernetic eșuat asupra mai multor instalații de producere a energiei electrice. După cum a informat acesta, ținta atacului a fost o centrală de cogenerare, precum și numeroase surse individuale de energie regenerabilă (OZE) din întreaga țară.