Tânărul de 21 de ani, lovit de conducătorul drogat pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru, este în continuare în stare extrem de gravă

Tânărul de 21 de ani, lovit pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, se află în continuare în stare extrem de gravă. Acesta este internat în secția de terapie intensivă a Institutul de Medicină Urgentă.

„Starea pacientului rămâne în continuare extrem de gravă din cauza multiplelor traumatisme suferite. Este internat în secția terapie intensivă”, a declarat pentru ZdG Dorina Arsene, purtătoarea de cuvânt a Institutului.

Băiatul și o femei de 30 de ani au fost loviți în timp ce treceau strada regulamentar pe o trecere de pietoni nedirijată de semafor, în seara zilei de marți, 10 noiembrie. Femeia s-a stins în scurt timp după ce a fost transportată la spital.

La volanul automobilului se afla un tânăr de 25 ani care a fugit la fața locului, încă a fost reținut la scurt timp de oamenii legii. Acesta a urcat la volan fără permis, sub influența drogurilor: amfetamină, metamfetamină, PVP (sare) și cannabis. Tânărul a fost escortat la o instituție medicală abilitată, pentru a-i fi testată starea de ebrietate. Rezultatele au ieșit pozitive la amfetamină, metamfetamină, PVP (sare) și cannabis.

ZdG a aflat că tânărul este Alem Sabov, din Orhei, iar în ultimii ani el a fost condamnat de cinci ori pentru furt în circumstanțe agravante, primind pedepse de la muncă neremunerată în folosul comunității până la închisoare cu executare.

În noiembrie 2023, acesta a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare pentru două infracțiuni legate de deținerea ilegală a drogurilor, fără scop de comercializare.

A fost eliberat din închisoare spre sfârșitul anului 2025, după ce instanțele i-au redus pedeapsa pentru condiții de detenție contrare articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tortura și tratamentele inumane sau degradante.



Alte două dosare pe numele său, pentru furt și circulația ilegală a drogurilor, sunt încă pe rolul instanțelor. Ultima ședință în dosarul pentru furt, din 3 noiembrie, a fost amânată, fiind dispusă aducerea silită a inculpatului. Ședința avusese loc cu doar o săptămână înainte de comiterea accidentului rutier soldat cu două victime, dintre care una a decedat.

