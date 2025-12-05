Suedia va reduce ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări și va redirecționa banii către Ucraina

Suedia va elimina treptat ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări în următorii ani și va folosi banii pentru a crește sprijinul pentru Ucraina, a anunțat guvernul suedez vineri, 5 decembrie, potrivit Reuters.

Țara nordică intenționează să elimine treptat ajutorul către Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia și Bolivia, a declarat ministrul pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Comerț Exterior al Suediei, Benjamin Dousa.

„Ucraina este cea mai importantă prioritate a Suediei în materie de politică externă și de ajutor și, prin urmare, guvernul va crește ajutorul către Ucraina la cel puțin 10 miliarde de coroane (1,06 miliarde de dolari) în 2026”, a spus Dousa. „Nu există o tipografie secretă pentru bancnote în scopuri de ajutor, iar banii trebuie să vină de undeva.”

Guvernul a declarat că măsurile vor elibera peste 2 miliarde de coroane în următorii doi ani, care ar putea fi redirecționate către Ucraina, pentru a fi utilizate în proiecte precum reconstrucția infrastructurii energetice a țării.

Suedia a redus deja ajutorul către peste 10 țări de când actualul guvern a preluat puterea în 2022, inclusiv Burkina Faso și Mali. Suedia este un donator major de ajutor umanitar și pentru dezvoltare, cu un buget de 56 de miliarde de coroane pe an în ultimii trei ani. Guvernul Suediei a declarat că va reduce acest buget la 53 de miliarde de coroane pe an pentru perioada 2026-2028 și a reprioritizat cheltuielile, inclusiv utilizarea unei părți din bani pentru a acoperi costurile imigrației și repatrierii migranților.