SUA stabilesc termenul-limită 2027 pentru apărarea NATO condusă de Europa

Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO – de la informații până la rachete – până în 2027. Despre acest lucru oficiali ai Pentagonului i-au anunțat pe diplomații aflați săptămâna aceasta la Washington, potrivit Reuters.

Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuțiile, inclusiv un oficial american, a fost transmis la o întâlnire de la Washington la care au participat membri ai personalului Pentagonului responsabili de politica NATO și mai multe delegații europene.

Transferul acestei poveri de la SUA către statele europene membre ale Tratatului Atlanticului de Nord ar schimba dramatic modul în care Statele Unite, membru fondator al alianței postbelice, colaborează cu cei mai importanți parteneri militari ai săi.

În cadrul întâlnirii, oficialii Pentagonului au indicat faptul că Washingtonul nu este încă mulțumit de progresele făcute de Europa pentru a-și consolida capabilitățile de apărare de la invazia extinsă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Oficialii americani le-au transmis omologilor lor că, dacă Europa nu respectă termenul-limită din 2027, SUA ar putea înceta participarea la unele mecanisme de coordonare a apărării din cadrul NATO, au spus sursele, care au cerut anonimatul pentru a putea relata despre conversații private.

Un oficial american a declarat că unii membri ai Congresului sunt la curent cu mesajul Pentagonului către europeni și sunt îngrijorați.

LIPSA UNEI METODOLOGII CLARE PENTRU EVALUAREA PROGRESULUI NATO DE CĂTRE SUA

Capacitățile de apărare convențională includ active nenucleare – de la trupe la armament – iar oficialii nu au explicat cum ar urma SUA să măsoare progresul Europei în preluarea celei mai mari părți a poverii.

Nu a fost clar nici dacă termenul din 2027 reprezintă poziția administrației Trump sau doar opiniile unor oficiali ai Pentagonului. Există dezacorduri semnificative la Washington privind rolul militar pe care ar trebui să îl joace SUA în Europa.

Mai mulți oficiali europeni au spus că termenul din 2027 nu este realist, indiferent de metoda de evaluare a progresului, deoarece Europa are nevoie de mai mult decât bani și voință politică pentru a înlocui anumite capabilități americane pe termen scurt.

Printre alte provocări, aliații NATO se confruntă cu întârzieri în producția de echipamente militare pe care încearcă să le achiziționeze. Deși oficialii americani au încurajat Europa să cumpere mai mult material militar produs în SUA, unele dintre cele mai apreciate arme și sisteme de apărare americane ar necesita ani pentru a fi livrate dacă ar fi comandate astăzi.

SUA contribuie, de asemenea, cu capabilități care nu pot fi pur și simplu cumpărate, precum informații, supraveghere și cercetare unice, care s-au dovedit esențiale pentru efortul de război al Ucrainei.

Solicitat pentru comentarii, un oficial NATO, vorbind în numele alianței, a declarat că aliații europeni au început să-și asume mai multă responsabilitate pentru securitatea continentului, dar nu a comentat termenul-limită din 2027.

„Aliații au recunoscut necesitatea de a investi mai mult în apărare și de a transfera povara apărării convenționale de pe umerii SUA pe cei ai Europei”, a spus oficialul.

Pentagonul și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Statele europene au acceptat în linii mari cererea președintelui SUA, Donald Trump, de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate și au promis creșteri semnificative ale cheltuielilor de apărare.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a face continentul capabil să se apere singur până în 2030 și afirmă că trebuie să acopere golurile din apărarea antiaeriană, drone, capabilități de război cibernetic, muniții și alte domenii. Oficialii și analiștii consideră că chiar și acest termen este extrem de ambițios.