Substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, ridicate dintr-un apartament din capitală. Cinci persoane reținute

Cinci persoane au fost reținute în noapte de 21 spre 22 februarie 2022, ca urmare a unor percheziții efectuate într-un apartament din capitală, de unde oamenii legii au ridicat substanțe cu aspect similar cocainei și mefedronei, potrivit unui comunicat.

Acțiunile au fost realizate de polițiștii și procurorii sectorului Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău.

Oamenii legii au depistat 18 persoane în interiorul apartamentului din sectorul Botanica, unde ar fi fost organizată o speluncă destinată consumului de droguri.

Cu o zi înainte, în noaptea de 20 spre 21 februarie 2026, polițiștii din Chișinău au desfășurat o razie antidrog în mai multe localuri, soldată cu trei procese penale, persoanele vizate fiind reținute, și 19 procese contravenționale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției.