O nouă razie antidrog, soldată cu trei procese penale și 19 contravenții

În noaptea de 20 spre 21 februarie 2026, polițiștii din Chișinău au desfășurat o razie antidrog în mai multe localuri, soldată cu trei procese penale, persoanele vizate fiind reținute, și 19 procese contravenționale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției.

Potrivit comunicatului, acțiunile au fost desfășurate în baza unor informații operative, în contextul intensificării măsurilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.

În urma intervențiilor, au fost depistate mai multe tipuri de substanțe narcotice, iar 29 de persoane au fost testate la consumul de droguri. Astfel, au fost pornite trei procese penale, cu reținerea a trei persoane, și întocmite 19 procese contravenționale.

O razie asemămătoare a fost desfășurată în noaptea de 13 spre 14 februarie într-un local din capitală, unde dintre cei 19 participanți testați narcologic, doar trei ar fi avut rezultat pozitiv. Atunci Poliția anunța că a identificat marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină.