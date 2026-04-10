Iranul „face o treabă foarte slabă” în aplicarea armistițiului, spune Trump. Președintele SUA declară că Iranul percepe taxe de la petroliere pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz

„Iranul face o treabă foarte slabă – unii ar putea spune chiar necinstită – în asigurarea tranzitului petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Acesta nu este acordul asupra căruia am convenit!”, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe platforma de socializare Truth Social.

Într-o altă postare, Trump a avertizat Iranul să nu perceapă taxe pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. „Apar rapoarte conform cărora Iranul percepe taxe de la petroliere pentru a tranzita strâmtoarea – aș prefera să nu facă acest lucru, iar dacă o fac, ar trebui să înceteze imediat”, a scris el.

În noaptea de 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, promițând că SUA vor înceta bombardamentele dacă Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă imediat. Potrivit lui Trump, SUA au primit o propunere în zece puncte din partea Iranului, care ar putea sta la baza negocierilor.

Totuși, până la moment, Strâmtoarea Ormuz rămâne, practic, închisă, iar navele care o traversează sunt obligate să negocieze cu Iranul.

Teheranul spune că atacurile Israelului în Liban reprezintă o „încălcare gravă” a acordului SUA-Iran

Anterior, ministrul adjunct de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat pentru BBC că loviturile israeliene din Liban au fost o „încălcare gravă” a acordului de încetare a focului dintre SUA și Iran. Acesta a mai adăugat că Libanul era inclus în acord și că SUA trebuie să aleagă „între război și încetarea focului”, transmite BBC.

Potrivit autorităților libaneze, cel puțin 203 persoane au fost ucise în atacuri asupra unor ținte Hezbollah. Întrebat despre reacția Iranului, Khatibzadeh a afirmat că Hezbollah a „respectat” încetarea focului, deși gruparea a spus că a atacat Israelul ca răspuns la încălcări și a promis să continue până la oprirea „agresiunea israelo-americană”.

El a spus că Iranul a transmis un mesaj „extrem de clar” SUA: „nu poți să ai și tortul și să-l și mănânci”. „Nu poți cere o încetare a focului […] iar apoi aliatul tău să înceapă un masacru.”

Khatibzadeh a reiterat că Hezbollah este o „mișcare de eliberare libaneză” susținută de Iran și că acordul „pe care Trump l-a numit un cadru funcțional”, obligă toate părțile să respecte armistițiul.

Referitor la Strâmtoarea Ormuz, Iranul a avertizat că navele fără permisiune „vor fi țintite și distruse”. Ministrul a spus că Iranul va respecta dreptul internațional și va asigura tranzit sigur dacă SUA își opresc „agresiunea”, dorind ca zona să fie „pașnică”.