Reuters: Strâmtoarea Ormuz este încă închisă, iar luptele din Liban tensionează armistițiul, în timp ce SUA și Iranul își propun să înceapă primele discuții

Strâmtoarea Ormuz a rămas închisă astăzi, 10 aprilie, iar Israelul a avut schimburi de focuri cu gruparea susținută de Iran, „Hezbollah” în Liban, ceea ce Statele Unite și Iranul au descris fiecare drept încălcări ale acordului lor de încetare a focului în ajunul primelor discuții de pace, scrie Reuters.

Armistițiul încheiat în seara zilei de 8 aprilie, a oprit campania de atacuri aeriene americane și israeliene asupra Iranului, dar până acum blocada Strâmtorii Ormuz a rămas o problemă pentru piața globală de a resurselor energetice, scrie sursa citată.

Iranul, la rândul său, a descris atacurile israeliene în curs asupra Libanului ca o „încălcare a armistițiului”. Forțele israeliene au lansat cel mai mare atac al războiului la câteva ore după anunțarea încetării focului, ucigând peste 250 de libanezi, membri Hezbollah, în atacuri surpriză asupra unor zone dens populate, notează Reuters.

Iranul susține că armistițiul era menit să se aplice și Libanului, o poziție susținută inițial de Pakistan, care a mediat negocierile cu SUA. Israelul și Statele Unite spun că Libanul nu este acoperit de acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran.

Într-un comunicat de joi, 9 aprilie, Israelul a declarat că va deschide discuții separate cu guvernul libanez, cu scopul de a pune capăt războiului de acolo și de a dezarma gruparea Hezbollah.

Pentru 11 aprilie este planificată o primă rundă de negocieri directe dintre SUA și Iran. Delegația americană va fi condusă de vicepreședintele JD Vance.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump a scris că „Iranul face o treabă foarte slabă – unii ar putea spune chiar necinstită – în asigurarea tranzitului petrolului prin Strâmtoarea Ormuz. Acesta nu este acordul asupra căruia am convenit!”.

Într-o altă postare, Trump a avertizat Iranul să nu perceapă taxe pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. „Apar rapoarte conform cărora Iranul percepe taxe de la petroliere pentru a tranzita strâmtoarea – aș prefera să nu facă acest lucru, iar dacă o fac, ar trebui să înceteze imediat”, a scris el.

În noaptea de 8 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, promițând că SUA vor înceta bombardamentele dacă Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă imediat. Potrivit lui Trump, SUA au primit o propunere în zece puncte din partea Iranului, care ar putea sta la baza negocierilor.