VIDEO Astronauții misiunii Artemis II s-au întors în siguranță pe Pământ după o călătorie istorică în jurul Lunii

Capsula Artemis II și echipajul său format din patru membri au traversat atmosfera Pământului și au aterizat în siguranță în Oceanul Pacific vineri, 10 aprilie, după aproape 10 zile petrecute în spațiu, încheind prima călătorie a oamenilor în vecinătatea Lunii în peste o jumătate de secol, potrivit Reuters.

Capsula Orion, în formă de gumă de mestecat, a NASA, numită Integrity, s-a parașutat ușor în largul coastei de sud a Californiei la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului, încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauți la 406 mii de kilometri distanță de Pământ.

Zborul Artemis II, care a parcurs un total de 1,1 milioane de kilometri pe două orbite terestre a fost primul zbor de testare cu echipaj uman dintr-o serie de misiuni Artemis care își propun să readucă astronauții pe suprafața lunară începând cu 2028.

„Suntem stabili, unu – patru membri ai echipajului”, a transmis comandantul misiunii, Reid Wiseman, prin radio, imediat după aterizare, semnalând că capsula era în poziție verticală și că toți cei patru astronauți erau în stare bună.

Echipelor de recuperare ale NASA și Marinei SUA le-a luat mai puțin de două ore să securizeze capsula plutitoare și să-i recupereze pe cei patru membri ai echipajului – astronauții americani Wiseman, în vârstă de 50 de ani, Victor Glover, în vârstă de 49 de ani, și Christina Koch, în vârstă de 47 de ani, împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen, în vârstă de 50 de ani.

Întoarcerea acasă a echipajului a fost cel mai riscant test al misiunii, iar nava spațială Orion, construită de Lockheed Martin (LMT.N), deschide o nouă secțiune, dovedind că scutul termic al capsulei poate rezista forțelor extreme de reintrare de pe o traiectorie de întoarcere lunară.

Capsula s-a scufundat în atmosfera Pământului cu o viteză de 32 de ori mai mare decât cea a sunetului, frecarea atmosferică lovind scutul termic la temperaturi de aproximativ 2760 de grade Celsius. O teacă de gaz ionizat a învăluit vehiculul, provocând o pană de curent radio planificată de peste șase minute în punctul culminant al stresului de reintrare.

Tensiunea s-a rupt când contactul a fost restabilit cu aproximativ 40 de secunde mai târziu decât se aștepta, iar două seturi de parașute au ieșit din botul capsulei în cădere liberă pentru a-i încetini coborârea la aproximativ 25 km/h înainte ca Orion să atingă ușor apa.

După ce scafandrii Marinei au atașat un guler plutitor pentru a stabiliza capsula, cei patru astronauți, încă purtând costumele de zbor portocalii, au fost ajutați să urce pe o plută gonflabilă. De acolo, au fost ridicați unul câte unul pe elicoptere care pluteau deasupra și transportați pe o scurtă distanță către o navă de transport amfibie a Marinei din apropiere, John P. Murtha, pentru un examen medical suplimentar.

Glover și Koch au zâmbit larg și au făcut cu mâna spre camerele de filmat în timp ce stăteau pe marginea ușii unui elicopter de pe puntea de zbor. Echipajul urma să petreacă noaptea la bordul navei și să fie transportat sâmbătă la Houston, unde se vor reuni cu familia, a declarat NASA.