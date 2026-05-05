DOC Detalii din sentința prin care un fost executor judecătoresc a fost condamnat la închisoare pentru abuz de putere în cadrul unor licitații trucate, despre care ZdG a scris anterior. Primele declarații ale lui George Boțan: „Nu fug nicăieri”

Fostul executor George Boțan a fost condamnat la patru ani de închisoare, dintre care doi ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar ceilalți doi ani au fost suspendați pe o perioadă de probă de trei ani, pentru abuz de putere în cadrul unor licitații trucate. „Termenul pedepsei de calculat din data reținerii, după devenirea definitivă a prezentei sentințe”, se menționează în hotărârea de judecată. Sentința a fost pronunțată pe 4 mai de Judecătoria Chișinău, la aproape șapte ani după ancheta publicată de Ziarul de Gardă – Licitație cu „reducere” de 50% pentru fostul cumnat al unui executor judecătoresc sau cum să-ți pierzi casa din cauza unor datorii pe care nu le recunoști.

Cu o pedeapsă de doi ani de închisoare, dintre care un an cu executare în penitenciar de tip semiînchis, iar un an cu suspendare pe un termen de probațiune de doi ani s-a ales și Gheorghe Rață, fostul cumnat al lui George Boțan, care nu și-a recunoscut vina și a solicitat instanței să fie achitat. Un alt complice a fost amendat cu 75 de mii de lei în folosul statului.

Într-un comentariu pentru ZdG, George Boțan a declarat că va contesta sentința la Curtea de Apel Centru. Acesta respinge acuzațiile procurorilor în ceea ce privește organizarea licitațiilor publice în mod viciat și spune că nu fuge „nicăieri”. „Pentru ce sunt vinovat, eu răspund, dar pentru ce nu sunt vinovat, o să lupt până la urmă”, a declarat fostul executor judecătoresc.

Procurori: „Au elaborat un plan, care presupunea trucarea unor licitații”

Fostul executor judecătoresc ar fi pus în aplicare un plan prin care au fost organizate licitații publice în mod viciat, astfel încât un imobil al unui debitor să fie vândut la un preț mult sub valoarea reală de piață, conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA). ZdG a scris în 2019 despre acest caz, când o familie din comuna Băcioi, municipiul Chișinău, a rămas fără apartamentul în care a investit toate economiile acumulate pe parcursul vieții după ce fiul lor, care la acea vreme împlinise vârsta de 20 ani, s-a implicat în obținerea unui credit în valoare de 30 de mii de lei de către un bărbat pe care-l cunoscuse în acea perioadă.

Locuința, cumpărată de familia din Băcioi în 2013 cu peste 20 de mii de euro, a fost vândută în februarie 2019, în urma unei licitații, de către George Boțan, pe atunci executor judecătoresc, pentru doar 119 mii de lei, echivalentul la acea vreme a aproximativ șase mii de euro. Boțan a vândut apartamentul către fostul său cumnat, despre care ZdG a scris anterior că a obținut, prin proceduri similare, și alte bunuri din capitală. Peste numai două săptămâni de la înregistrarea apartamentului pe numele său, Gheorghe Rață a revândut bunul imobil unui oarecare Mihail Dănilă. În sentință se menționează că valoarea reală de piață a imobilului era, la acea vreme, de peste 416 mii de lei.

ZdG a relatat anterior că anunțul despre desfășurarea licitației a fost publicat în ziarul „Dreptul” – care era o publicație periodică anonimă, fondată de Uniunea Juriştilor din R. Moldova și de Academia de Drept din Moldova. Pentru că nu au fost înregistrați participanți la licitație, aceasta nu a avut loc. O licitație repetată a fost stabilită pentru data de 14 ianuarie 2019, prețul apartamentului scos la vânzare fiind diminuat cu încă 10% (170,6 mii de lei). Anunțul a fost publicat în același ziar. Și de această dată licitația nu a avut loc, pentru că nu s-a înscris vreun participant. La a treia licitație, organizată pe 11 februarie 2019 și anunțată tot în ziarul „Dreptul”, apartamentul a fost supus vânzării la prețul de 50% din suma stabilită la evaluarea bunului, adică de 118, 5 mii de lei. De această dată, s-au înregistrat doi participanți la licitație: un oarecare Mihail Pahomi și Gheorghe Rață. Ultimul și-a adjudecat bunul imobil pentru suma de 119,1 mii de lei, cu doar 600 de lei mai mult decât prețul de start al licitației.

Nina Maidan a declarat în 2019 pentru ZdG că apartamentul familiei sale a fost vândut la licitația din 11 februarie chiar dacă, cu patru zile mai devreme, achitase 15 mii de lei lui George Boțan: „Am și chitanță pentru asta. 15 mii am întors noi, 15-16 mii a întors Ixar, adică suma ceea, prima, e întoarsă. Dar nu s-a luat în vedere asta și, la 11 februarie, domnul Boțan George îmi scoate casa la licitație fără să ne anunțe, absolut nimic nu am știut de lucrul acesta. În primul rând, noi trebuia să avem dreptul să participăm la licitație. După ce am dat banii la 7 februarie, nu ne-au mai deranjat deloc. Am crezut că ei s-au ogoit”, susținea femeia la acea vreme.

„În cadrul procedurii de executare, deși datoria era relativ redusă și parțial achitată, a fost dispusă urmărirea unui apartament care reprezenta unicul bun imobil al debitorului, fiind ignorate alte opțiuni legale mai puțin prejudiciabile. Totodată, nu au fost respectate obligațiile de informare privind concilierea părților sau achitarea eșalonată a datoriei.

Imobilul a fost evaluat fără o verificare efectivă la fața locului, iar această evaluare a stat la baza stabilirii unor prețuri de pornire reduse la licitații. Primele două licitații au fost organizate în condiții care au dus la eșuarea acestora, iar la a treia licitație prețul a fost redus considerabil.

Unul dintre complici, rudă apropiată a executorului, a avut rolul de a coordona și facilita participarea persoanelor implicate în schemă. Acesta a identificat și convins o persoană să participe formal la licitație, a asigurat prezența acesteia și achitarea sumelor necesare pentru înscriere, creând astfel aparența unei competiții reale. În cadrul licitației, același complice a acționat ca adjudecatar final, obținând bunul la un preț mult sub valoarea de piață.

Cel de-al doilea complice a avut rolul de interpus, acceptând să figureze ulterior ca proprietar al imobilului. Acesta a încheiat un contract de vânzare-cumpărare formal, fără a fi beneficiarul real, contribuind la disimularea adevăratei destinații a bunului și la ascunderea circuitului real al proprietății. Pentru a asigura desfășurarea licitației, a fost utilizat și un participant fictiv, instruit să liciteze formal și să se retragă ulterior, astfel încât rezultatul să fie controlat (…)”, menționează reprezentanții PA. De asemenea, instanța a admis parțial acțiunea civilă înaintată de părțile vătămate împotriva ex-executorului judecătoresc privind repararea prejudiciului material, moral și a cheltuielilor de asistență juridică. Judecătorii au dispus încasarea din contul lui Boțan, în beneficiul lui Artur Maidan, a prejudiciului material de 336 de lei, precum și a sumei de 50 000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și 7 000 de lei pentru cheltuieli de asistență juridică.

Boțan: „Nu există așa noțiune de licitație trucată, există noțiunea de a petrece licitația”

Solicitat de ZdG, George Boțan a explicat din perspectiva lui cum s-au desfășurat evenimentele. Acesta a lansat acuzații în adresa Ninei Maidan, cea care a sesizat organele de drept despre posibila înstrăinare ilegală a apartamentului deținut de fiul său.

„(…) Nimeni nu mă întreabă cum s-a ajuns la situația asta (…). Parcă se selectează doar finalul, că Boțan a urmărit, Boțan i-a luat, Boțan e demonul (…). Doi ani de zile am umblat după debitor și l-am rugat frumos să achite datoria aceea, că nu era așa de mare. Am filmări cum mă duc la om în apartament și-i spun: «Doamnă, achitați, vă rog, datoria, că v-a rămas puțin, alte bunuri nu aveți». Nimeni nu întreabă, pe creditor nimeni nu-l deranjează. Creditorul bine-mersi și-a primit banii (…). Doamna Maidan Nina, care nu este parte la dosar, a scris apartamentul care a fost comercializat la licitație pe fiul ei, pentru că anterior doamna avea un litigiu în sudul Moldovei, unde a înșelat niște oameni, a vândut o casă, nu le-a dat banii, iar din acei bani a cumpărat apartamentul, iar ca să nu poată fi urmărită ea însăși în instanță l-a înscris pe fecior. Feciorul, tânăr student și verde la minte, împreună cu Ixar, partenerul lui, au început să împrumute bani de la microfinanțări (…). Într-un final, banii n-au fost restituiți și firmele de creditare au venit cu titlurile executorii la mine – două ordonanțe simple ca toate restul (…)”, a spus Boțan.

Fostul executor George Boțan respinge acuzațiile procurorilor în ceea ce privește organizarea licitațiilor publice în mod viciat. Totodată, Boțan spune că nu intenționează să se ascundă de organele de drept.

„Nu există așa noțiune de licitație trucată, există noțiunea de a petrece licitația. Înțelegeți că eu ca executor judecătoresc, sau oricare altul, am dreptul să vând bunul ăsta la licitație. Eu pot să deschid ușa biroului meu, să ies pe scări și să strig în gura mare: «Domnule, cine vrea să cumpere apartament». La mine la birou este anunțat, că eu vând apartament, eu nu l-am furat, nu l-am ascuns. Mai mult ca atât, înainte de a vinde apartamentul, eu mi-am luat stagiarul (…) și m-am cu dânsul la doamna Maidan acasă, cu dosarul sub braț (…). Am filmarea asta. «Doamna Maidan, fiți atentă, nu credeți în co-debitorul dvs., nu plătește nimeni banii, achitați această datorie la executor ca să se ducă la creditor» (…). Evaluarea de piață (a apartamentului, n.r.) a fost făcută de un evaluator (…). Le-am zis: «să nu mă anunțați în căutare, că eu vin și mă predau singur». Eu în penitenciar deja am stat o dată, cu Laundromatul. Acum sunt pe loc (în țară, n.r.). Le-am spus că dacă trebuie să execut (pedeapsa, n.r.), să-mi spună să mă prezint, nu fug nicăieri. Prima dată cu Laundromatul, când a fost emisă ordonanță de reținere, eram în România, l-am sunat pe procuror și i-am zis: «Domnule procuror, eu luni sunt acasă, iar marți vin la dvs.». M-am predat benevol, m-am dus la CNA, m-au încarcerat. Eu nu sunt din ăsta care să fug, n-am pentru ce fugi. Pentru ce sunt vinovat, eu răspund, dar pentru ce nu sunt vinovat, o să lupt până la urmă (…)”, a declarat George Boțan.

Controverse în jurul lui George Boțan

George Boțan a obținut licența pentru exercitarea funcției de executor judecătoresc în anul 2010. Un an mai târziu, fiind acuzat de implicare în atacul raider de la Universalbank, Boţan era disponibilizat din sistem printr-un ordin al ministrului Justiţiei de atunci, Oleg Efrim. La scurt timp însă, Boţan a fost restabilit. În 2015, un alt ministru al Justiţiei, Vladimir Grosu, semnează un ordin prin care Boţan este lăsat fără licenţă, fiind acuzat de alte acţiuni ilegale. Și de această dată, judecătorii au suspendat ordinul ministrului, iar executorul şi-a putut continua activitatea.

Pe 20 octombrie 2022, Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești i-a aplicat lui Boțan o sancțiune sub formă de retragere a licenței, în privința acestuia fiind constatate mai multe abateri disciplinare, printre care încălcarea gravă sau sistemică a obligațiilor profesionale stabilite de lege și tergiversarea sistemică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare. Ulterior, fostul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat pe 19 ianuarie 2023 că a emis ordinele de retragere a licențelor și de încetare a activității executorilor judecătorești George Boțan și Nicolae Pașa. Litvinenco menționa la acea vreme că ordinele aveau la bază deciziile Colegiului disciplinar prin care s-a constatat că cei doi executori „au încălcat în mod grosolan legislația, atribuțiile lor și nu au respectat hotărâri ale instanțelor de judecată”.

Pe 20 septembrie 2016, Boțan, alături de alți doi executori judecătorești și 15 magistrați, a fost reținut. Aceștia erau acuzați de complicitate la spălarea a 20 de miliarde de dolari prin intermediul instanţelor de judecată din R. Moldova. În februarie 2017, Procuratura Anticorupție (PA) anunța că a trimis în instanță 16 învinuiți, cu excepția lui George Boțan. Pe 4 noiembrie 2025, Ana Postolachi, purtătoarea de cuvânt a PA, a declarat pentru ZdG că fostul executor judecătoresc a fost scos de sub urmărire penală în iulie 2021.

În anul 2019, ZdG a scris în cadrul unei anchete despre cum două familii au rămas fără imobilele din centrul Chișinăului după ce acestea au fost vândute prin licitații în scopul rambursării unor datorii. Casele au fost înstrăinate la prețuri de câteva ori mai mici decât cele de piață, în ambele cazuri fiind vorba despre aceeași companie de evaluare – „Gofma-Consulting” SRL. În cele două cazuri erau și câteva nume comune, cum ar fi cel al fostului executor judecătoresc George Boțan, oficiul căruia se afla la câțiva pași de imobilele înstrăinate, sau cel al cumnatului acestuia, Gheorghe Rață, care a devenit proprietarul uneia dintre case.