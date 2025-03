STOP FALS! Igor Dodon susține că UE se transformă în bloc militar. Deputat: „Zero logică, zero onoare”

Fostul președinte al R. Moldova Igor Dodon afirmă că Uniunea Europeană (UE) se transformă în bloc militar. Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) mai susține că UE „riscă să devină o construcție belicoasă, care se militarizează intens, impune cenzura, promovează continuarea războiului și servește intereselor de origine globalistă și sorosistă”, făcând trimitere la anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind planul ReArm Europe. Afirmațiile sunt false, scrie stopfals.md.

În realitate, planul se referă la consolidarea apărării UE prin mobilizarea a aproape 800 de miliarde de euro, iar anunțul vine în contextul apariției informației că președintele SUA, Donald Trump, ar fi suspendat asistența militară oferită Ucrainei, țară care se confruntă cu o agresiune militară la scară largă din partea Rusiei.

„Uniunea Europeană se transformă în bloc militar. De acum înainte, ea nu mai poate fi numită o „grădină a civilizației”, ci riscă să devină o construcție belicoasă, care se militarizează intens, impune cenzura, promovează continuarea războiului și servește intereselor de origine globalistă și sorosistă. R. Moldova trebuie să fie neutră și să evite orice implicare în procesele de militarizare și conflict între țări”, a scris Igor Dodon marți, 4 martie, pe paginile sale de social media.

Mesajul liderului PSRM a fost distribuit de Аргументы и Факты в Молдове pe Telegram și Facebook, de site-ul Actualitati.md, dar și de câteva canale de Telegram. Toate aceste surse au distribuit afirmațiile lui Dodon fără a oferi context.

În mesajul său, Igor Dodon face trimitere la un anunț, tot de pe 4 martie, al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se referă, de fapt, la planul ReArm Europe. Acesta nu presupune transformarea UE într-un bloc militar, ci o reînarmare a Europei printr-un plan în cinci puncte, cu ajutorul unor fonduri de aproape 800 de miliarde de euro. Potrivit oficialei europene, planul „se concentrează pe modul de utilizare a tuturor pârghiilor financiare de care dispune UE pentru a ajuta statele membre să crească rapid și semnificativ cheltuielile pentru capacitățile de apărare”. Cele cinci puncte se referă la:

1 – Permiterea folosirii finanțărilor publice pentru apărare prin activarea clauzei naționale de exceptare din Pactul de Stabilitate și Dezvoltare, care va permite creșterea cheltuielilor de apărare fără a declanșa procedura de deficit excesiv. Dacă statele membre cresc cu 1,5 % din PIB cheltuielile apărare, se va crea un spațiu financiar de 650 de miliarde de euro pentru o perioadă de 4 ani;

2 – Un instrument de împrumuturi de 150 de miliarde de euro, pentru investiții de apărare: capacități paneuropene – apărare antirachetă, sisteme de rachete, drone, sisteme antidronă. E vorba de echipamente achiziționate de statele membre împreună și echipamente care pot fi achiziționate pentru Ucraina;

3 – Folosirea puterii bugetului UE pentru a direcționa mai multe fonduri pentru investițiile de apărare pe termen scurt.

Punctele 4 și 5 vizează mobilizarea capitalului privat prin accelerarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și prin Banca Europeană de Investiții.

Planul prezentat de șefa Comisiei Europene va fi supus aprobării liderilor țărilor UE la un summit special de pe 6 martie.

Anunțul despre planul ReArm Europe are loc în contextul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pornit acum trei ani, dar și a apariției informației că președintele american Donald Trump ar fi suspendat asistența militară pentru Ucraina, țară care depinde într-o măsură semnificativă de sprijinul american pentru a ține piept invadatorilor. Majoritatea statelor UE fac parte deja dintr-un bloc militar defensiv. Dintre cele 27 de țări membre ale UE, 23 fac parte din NATO, la care se mai adaugă și câteva state europene non-UE, dar și SUA și Canada.

Igor Dodon și-a completat postarea cu o serie de afirmații nefondate sau care se aliniază la narațiunile false ale propagandei Kremlinului, mai scrie sursa citată.

Deși șefa Comisiei Europene a anunțat reînarmarea Europei ca urmare a riscurilor sporite de securitate, Igor Dodon afirmă că UE „nu mai poate fi numită o „grădină a civilizației”, ci riscă să devină o construcție belicoasă, care se militarizează intens, impune cenzura, promovează continuarea războiului și servește intereselor de origine globalistă și sorosistă”. Niciuna dintre aceste afirmații nu are o bază factologică.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputatul PAS Radu Marian a criticat declarațiile lui Dodon.

„Incredibil ce ipocrit e Dodon. Acesta nu are nicio problemă cu faptul că Rusia cheltuie jumătate de miliard de dolari pe zi, repet, pe zi, pe războiul început de ei în Ucraina. Dar el are o problemă cu faptul că Uniunea Europeană anunță creșterea cheltuielilor pe apărare anume ca să protejeze pacea pe tot continentul și să descurajeze rușii să mai invadeze alte țări în viitor. Zero logică, zero onoare, zero bun simț! 100% trădător! Si ca el sunt mulți, Chicu, Vlah, Șor, Stoianoglo, Ceban etc.. listă e lungă”, a scris parlamentarul.