Zi răcoroasă și ușor ploioasă în R. Moldova. Prognoza meteo pentru 12 aprilie

Pe 12 aprilie, vremea va fi ușor instabilă, potrivit Serviciului Hidrometerologic de Stat (SHS). Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare pe parcursul zilei.

Sunt așteptate precipitații slabe pe arii extinse, în special pe timpul zilei, acestea fiind predominant sub formă de ploaie. În restul intervalului, ploile vor fi izolate, atât ziua, cât și noaptea.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative cu doar 9km/h. Temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între +9 și +13 grade Celsius și minime nocturne între 0 și +5 grade.

Potrivit SHS, ziua de 12 aprilie aduce o vreme relativ răcoroasă și ușor ploioasă, fără fenomene meteo severe.

Pe 7 aprilie, SHS a anunțat Cod Galben de înghețuri pentru perioada 9-12 aprilie. Pe 9 aprilie, fenomenul va fi izolat, iar „în intervalul 10–12 aprilie, pe arii extinse, în orele nocturne și ale dimineții, se prevăd înghețuri cu intensitatea de -3-1°C”, a anunțat SHS pe 7 aprilie.