VIDEO Unui tânăr, care și-a luat permisul acum câteva zile, ar putea să-i fie suspendat dreptul de a conduce. Motivul: comportament agresiv în trafic

Un șofer din capitală riscă să rămână fără permisul de conducere la 11 zile după ce l-a obținut, a anunțat Inspectoratul General de Poliție (IGP). Poliția a menționat s-a autosesizat în baza imaginilor video apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la trafic.

Conform IGP, încălcarea a avut loc miercuri, 11 februarie, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei.

În urma verificărilor efectuate, inspectorii de patrulare au identificat și sancționat șoferul. Acesta are 18 ani și a obținut recent permisul de conducere.