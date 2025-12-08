Un șofer beat și fără permis a rămas fără mașină: vehiculul a fost confiscat de stat

Un automobil al unui bărbat învinuit de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, fără permis de conducere, a fost confiscat în folosul statului, anunță luni, 8 decembrie, Procuratura Generală (PG).

Totodată, prin aceeași sentință, acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare.

Potrivit acuzării, în februarie 2024, inculpatul, fiind în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, în lipsa unui permis de conducere, a condus un automobil de model „Mercedes VITO”, iar la testarea acestuia, s-a stabilit că concentrația vaporilor de alcool în aerul expirat este de 0,52 mg/l.

„Tot acest inculpat, o lună mai târziu, în martie 2024, fiind la volanul aceleiași unități de transport, a fost stopat de către agenții de patrulare, fiind suspectat de șofat în stare de ebrietate. Fiindu-i solicitată testarea alcoolscopică, inculpatul a refuzat să o treacă. Este de menționat că persoana condamnată nu este la prima abatere de la lege. Acesta a mai fost condamnat în 2018, 2020 și 2024 pentru fapte similare”, susține PG.

Decizia este cu drept de atac la Curtea de Apel Centru.

Astfel, Procuratura menționează că va depune tot efortul și va folosi tot instrumentarul penal și procesual penal „în vederea pedepsirii persoanelor care conduc mijloace de transport pe drumurile publice, aflându-se în stare de ebrietate, inclusiv va solicita confiscarea în folosul statului a acestor unități de transport”.