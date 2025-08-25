VIDEO A efectuat o depășire neregulamentară, iar acum riscă să rămână fără dreptul de a conduce pentru un an

Un șofer din nordul țării, care a fost surprins în timp ce a pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, ignorând regulile de circulație rutieră, a fost identificat și sancționat, a anunțat luni, 25 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Imagini cu momentul în care bărbatul a efectuat o depășire, încălcând legea, au fost publicate pe rețelele de socializare.

Conform IGP, incidentul a avut loc la data de 21 august, pe traseul R-6 – centura de ocolire a municipiului Bălți. La volanul autoturismului de marca Opel se afla un bărbat de 24 de ani.

În privința acestuia, agentul constatator a întocmit proces-verbal, iar șoferul riscă să fie privat de dreptul de a conduce pe un termen de până la 12 luni.

Materialele acumulate au fost expediate instanței de judecată pentru adoptarea unei decizii.