VIDEO/ Săptămâna de Gardă: cele mai importante evenimente ale săptămânii. Ediția din 11 decembrie 2021

S-a răzgândit, dar prea TÂRZIU! După ce săptămâna trecută și-a depus demisia, Avocata Poporului, Natalia Moloșag, anunța joi că a solicitat anularea cererii de demisie. Anunțul a rămas însă doar pe facebook, pentru că, la scurt timp, cu 82 de voturi pro, deputații au aprobat cererea de demisie a Nataliei Moloșag. Între timp, Maia Bănărescu, avocata poporului pentru drepturile copilului, va deține și interimatul funcției de Avocat al Poporului. Amintim că cererea de demisie a Nataliei Moloșag a venit după ce a fost surprinsă de mai multe ori, în spațiul public, inclusiv la evenimente organizate de către Oficiul Avocatului Poporului, alături de Dumitru Godorog, un cetățean pe care anterior l-a apărat în instanța de judecată și care a fost condamnat în 2017 la 4 ani de închisoare, cu suspendare, pentru proxenetism.

Noutatea săptămânii vine de la Bălți, acolo unde turul doi al alegerilor pentru funcția de primar a fost suspendat cu 30 de minute înainte de deschiderea urnelor. Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, spune, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, că organul electoral își asumă deciziile luate în cazul alegerilor locale noi pentru primăria Bălți și consideră că, în cazul excluderii din cursa electorală a Marinei Tauber, candidata Partidului Șor, nu se va ajunge la condamnarea statului la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

În urma campaniei electorale de la Bălți, Partidul Politic ȘOR va fi lipsit de alocații de la bugetul de stat, pentru o perioadă de un an, iar membrii formațiunii ar putea fi cercetați pentru „acțiuni de corupere a alegătorilor”. Comisia Electorală anunță că a sesizat Procuratura Anticorupție în acest sens. CEC își argumentează decizia prin faptul că la protestul din 3 decembrie organizat de Partidul ȘOR în fața Judecătoriei Bălți un grup de activiști și voluntari ai formațiunii au împărțit pungi cu produse alimentare simpatizanților și protestatarilor, ceea ce constituie acțiune de corupere a alegătorilor. Voi ce credeți despre epopeea alegerilor de la Bălți? Spuneți-ne în comentari!

În această săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a selectat și ​​urmează să prezinte Biroului Adunării Parlamentare a Consiliului Europei trei candidaturi la funcția de membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Este vorba despre candidații: Victor Zaharia, Nadejda Burciu și Svetlana Doltu. Așteptăm numele câștigătorului concursului desfășurat de către Comisia specială constituită de Parlament.

Tot în această săptămână, un grup de sindicaliștii a protestat în fața Parlamentului solicitând identificarea surselor pentru premiile anuale. Președintele Legislativului, Igor Grosu, a dat asigurări că pentru anul 2021 vor fi oferite premiile anuale, iar motivul care i-a scos pe sindicaliști în stradă e că în 2020 Guvernul Chicu nu a oferit aceste premii, iar pentru ca acest lucru să se întâmple acum, sunt necesare alte 600 de milioane de lei, bani care deocamdată nu au fost identificați.

Transportatorii solicită, repetat, ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale majorarea tarifelor pentru călătorii și amenință cu proteste. Aceștia susțin că vor aduce cu ei și peste 200 de unități de transport pe care le vor parca în Piața Marii Adunări Naționale. În replică, viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat că „una din principalele sale preocupări este ca oamenii să beneficieze de servicii de transport sigur, comod și accesibil, iar prețul achitat pentru serviciile de transport să fie unul corect și care corespunde realităților actuale”.

Acum, trecem la noutățile din justiție. A fost reținut Ghenadie Tanas, șeful Direcției generale urmărire penală a Centrului Naţional Anticorupţie, numit recent de la tribuna Parlamentului „milionarul în euro de la CNA”. Reținerea funcționarului a avut loc la o zi după ce Ziarul de Gardă a publicat o anchetă care dezvăluie că Tanas deține oficial circa 100 de ha de terenuri agricole, iar fratele și mama sa au mai multe locuri de parcare pe strada Natalia Gheorghiu din Chişinău. Numele mamei și fratelui lui Ghenadie Tanas apar într-o serie de tranzacții imobiliare, conectate și la un prieten de-ai bugetarului de la CNA. În 2020, angajatul de la CNA și-a procurat o Skoda Superb nouă, care l-a costat întreg salariul și pensia luată de la CNA pentru ultimul an, dar a scăpat basma curată după un control al averii și intereselor personale. Detalii noi despre apartamentele, casele, construcțiile comerciale și terenurile agricole ale angajatului CNA, dar și despre afacerile rudelor sale găsiți în articolul publicat pe ZDG.MD.

Ziarul de Gardă a aflat de la surse din cadrul organelor de drept cine este funcționarul despre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus, în cadrul unei emisiuni, că și-ar fi cumpărat o insulă în Marea Mediterană. Sursele noastre susțin că este vorba despre fostul director al „Moldtelecom” Vitalie Iurcu. Ziarul de Gardă a scris anterior că acesta a reușit să adune, în perioada când a condus una din cele mai mari companii de stat, o avere impresionantă. Acum, Vitalie Iurcu este vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită.

Trebuie să vă spunem și că șeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chișinău, Igor Popa, cercetat pentru îmbogățire ilicită, s-a întors de la București, acolo unde a fost să se opereze la ochi. Procurorul de caz i-a spus bun venit, iar la solicitarea acuzatorului magistrații Curții de Apel Chișinău au dispus aplicarea, în privința lui Popa, a măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu pe un termen de 24 de zile.

Rămânem la informațiile despre procurori și vă spunem că Alexandr Stoianoglo, procurorul general suspendat, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Curtea de Apel Chișinău a înlocuit măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu aplicată lui Stoianoglo cu liberare provizorie sub control judiciar, pe un termen de 30 de zile.

Și în cazul adjunctului suspendat al procurorului general suspendat, Ruslan Popov, cercetat pentru îmbogățire ilicită, magistrații au dispus prelungirea arestului la domiciliu cu încă 20 de zile.

Între timp, mai mulți angajați, inclusiv factori de decizie din cadrul Agenției de Mediu, sunt cercetați penal într-un dosar de abuz de serviciu. Potrivit procurorilor, funcționarii ar fi eliberat unui agent economic aviz pozitiv al expertizei ecologice pentru edificarea unor construcții în Parcul Nistrean. Toate detaliile și constatările acuzatorilor de la această etapă le găsiți pe zdg.md.

Avem noutăți și din dosarul de corupție de la Primăria Trușeni. Cauza penală în privința primarei de la Trușeni, Stela Munteanu, arhitectului-șef și a unui complice a fost expediat în judecată. IAR între timp, tot în acest dosar, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au reținut pentru 72 de ore un fost polițist bănuit de complicitate în implementarea schemei de corupție de la primăria din Trușeni.

Pe masa judecătorilor în această săptămână a ajuns și dosarul anabolizantelor cu implicarea mijlocului de transport diplomatic. Dosarul penal de învinuire a lui Andrei Neguță, fostul ambasador al R. Moldova la Moscova, și a șoferului automobilului ambasadei, în care au fost găsite anabolizante transportate prin contrabandă, a fost transmis în instanță. Procurorii susțin că trimiterea în judecată a unei cauze în care este implicat un fost oficial diplomat este o premieră pentru țara noastră.

În această săptămână au venit și plecat din funcție mai mulți Secretari de stat din mai multe ministere. Toate demisiile și noile numiri făcute de Guvern în acest sens le găsiți pe site-ul ZDG.MD.

Vă informăm că la trei luni de la numirea în funcție, Andrei Sîngereanu, directorul Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), a demisionat. Responsabili de la ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale susțin că Sîngereanu a scris cererea de demisie și a plecat din funcție „din motive personale”.

În această săptămână, era Merkel a luat oficial sfârşit. Olaf Scholz este noul cancelar al Germaniei. Social-democratul a fost ales cu voturile deputaților SePeDe, ecologiști și FeDePe în funcția de nou cancelar al Republicii Federale. Astfel se încheie, după 16 ani, era Angela Merkel în politica germană.

La capitolul SĂNĂTATE vă spunem că Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că de la două săptămână de la identificarea noii mutații, varianta Omicron a fost raportată în 57 de țări, iar numărul pacienților care au nevoie de spitalizare va crește pe măsură ce se răspândește.

O veste bună vine de la Bruxelles. Comisia Europeană ar urma să ofere R. Moldova un grant de 60 de milioane de euro pentru gestionarea crizei din sectorul energetic. Mijloacele vor fi oferite sub formă de asistență nerambursabilă, iar scopul acordului este de a atenua impactul social-economic urmare a creșterii prețurilor la gazele naturale, de a spori capacitatea Guvernului în a furniza servicii personalizate grupurilor vulnerabile, precum și redresarea social-economică pe termen lung, securitatea energetică și tranziția energetică în Republica Moldova.

ZDG vă invită la expoziție. La 9 decembrie, de Ziua Internațională Anti-Corupție, Ziarul de Gardă a lansat o expoziție tematică la Muzeul Național de Istorie din Chișinău, cu titlul „Corupția în Republica Moldova. 30 de ani de luptă”. Expoziția reprezintă un timeline al istoriei R. Moldova de la independență până în prezent, în care se îmbină nenumărate acte de corupție, spălare de bani, abuzuri în funcții publice cu spiritul de combatere a corupției generat în societate, în presă, în redacțiile de investigații, în organizații ale societății civile, în mișcările protestatare sau în familii. La deschidere au participat ambasadori, miniștri, activiști, jurnaliști, membri ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău, dar și tineri studenți la jurnalism care au venit să se inspire. Expoziția va fi un spațiu de reflecție și de informare pentru toate categoriile de populație și va dura 2 săptămâni.

