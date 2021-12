VIDEO/ Președinta Maia Sandu, îndemn la vaccinare: „Avem de partea noastră cel mai mare aliat – știința, care nu are alt scop decât să ne salveze. Să nu dăm cu piciorul în șansa de a rămâne în viață”

Șefa statului, Maia Sandu, îndeamnă cetățenii R. Moldova să se vaccineze împotriva COVID-19. Într-un mesaj video, președinta a menționat că astăzi orice locuitor al țării noastre poate avea acces gratuit la vaccin și că imunizarea ne va ajuta să ne întoarcem la viața normală, la muncă, la cei dragi.

„Cea mai grea zi din acest an a fost ziua când am înmânat „Ordinul de Onoare” rudelor celor 134 medici, surori medicale, șoferi de ambulanțe, felceri și infirmiere, care au murit în prima linie în primul an de Covid. A fost greu, imposibil de greu să privesc în ochii copiilor care au rămas fără mamă, ai soțiilor rămase fără soți, ai părinților care și-au pierdut copiii plecați mult prea devreme. M-am gândit atunci că, dacă am fi avut vaccin, aș fi înmânat acest ordin nu post-mortem, ci unor oameni vii, care au luptat eroic pentru a salva alte vieți. Sute și mii de vieți (…). Acum avem de partea noastră cel mai mare aliat – știința, care nu are alt scop decât să ne salveze. Să nu dăm cu piciorul în șansa de a rămâne în viață și de a-i proteja pe cei dragi”, a spus Maia Sandu.

Președinta Maia Sandu amintește de câțiva dintre oamenii care, cel mai probabil, ar fi rămas în viață, dacă R. Moldova ar fi avut vaccin – „scriitorul Nicolae Dabija și diplomatul Valeriu Turea, folcloristul Tudor Colac și jurnalista Antonina Sârbu, vocea de aur Alexei Revenco și penița de argint Efim Josanu – oameni care mai aveau atât de mult potențial creator și atâtea proiecte de terminat”.

În R. Moldova, campania de imunizare a fost lansată pe data de 2 martie 2021. Pe 18 mai, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a decis lansarea integrală a etapei a treia de vaccinare împotriva COVID-19.

COVID-19 este o boală infecțioasă cauzată de coronavirusul recent descoperit. Acest virus, precum și boala, au fost necunoscute până la epidemia ce a izbucnit în Wuhan, China, în decembrie 2019.