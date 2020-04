VIDEO/ Misterul din spatele gropilor săpate în Cimitirul „Sfântul Lazăr”

Declarațiile fostului primar de Chișinău Dorin Chirtoacă, dar și mai multe informații difuzate de presă sau distribuite de diverse persoane pe rețelele de socializare au alimentat ideea generală că autoritățile pregătesc deja sute de gropi în cimitirul „Sfântul Lazăr” din Chișinău pentru cei răpuși de coronavirus. De fapt, afirmă Ludmila Boțan, directoarea întreprinderii municipale „Combinatul Servicii Funerare”, procesul este unul obișnuit, care se face periodic. „Noi, tot timpul am avut aceste gropi săpate, de zeci de ani. Și până a fi eu în funcția respectivă, și de când eu am venit în funcția respectivă… Noi tot timpul avem 3-400 de gropi săpate în avans”, precizează Boțan.

La 31 martie, pe internet a început să circule un video publicat de emisiunea „Vorbește Moldova” (postul Prime TV) în care se menționa că la cimitirul „Sfântul Lazăr” se pregătesc 1500 de morminte pentru potențialele victime de COVID 19. În material erau și declarații scurte ale directorului Cimitirului, Pavel Ene și ale Ludmilei Boțan, directoarea întreprinderii municipale „Combinatul Servicii Funerare”, care vorbeau despre deschiderea unui nou sector în cimitir și săparea a aproximativ 100 de gropi, inclusiv pentru cei care vor deceda de pe urma COVID 19. Ulterior, tema a fost preluată și distribuită, inclusiv de politicieni.

La 4 aprilie, Dorin Chirtoacă, fostul primar al Capitalei timp de 10 ani a făcut un video chiar din fața unor gropi săpate în Cimitirul „Sfântul Lazăr” și acuza guvernarea. „Aici guvernarea, „luptând” cu coronavirusul, deja ne-a săpat aproape 200 de morminte, alte 1500 sunt în pregătire… Acoperiți gropile, astupați-le! Respectați demnitatea oamenilor, inclusiv a celor care sunt pe moarte! Nu-i îngropați de vii! Cum se simt ei, să fie în viață și să știe că gropile le sunt săpate? Săparea gropilor înainte de moarte, mai ales în această situație critică, înseamnă, de fapt, asta: „Muriți mai repede, mormintele vă așteaptă”, a scris fostul primar al capitalei, în timp ce vorbea din fața gropilor din Cimitirul „Sfântul Lazăr” .

Fostul primar își argumenta afirmațiile făcând referire la dispoziția Comisiei Situații Excepționale a mun. Chișinău din 30 martie 2020 în care, printre altele, se preciza că Întreprinderea Municipală „Combinatul Servicii Funerare” „în temeiul cererilor rudelor defuncților decedați drept urmare a a COVID 19 va asigura înhumarea lor în cimitirele orășenești după cum urmează:

a) în locurile de înhumare, anterior rezervate, în cimitirele aflate în gestiunea Combinatului Servicii Funerare

b) în celelalte cazuri, locurile pentru înhumări vor fi asigurate în cartierul special determinat nr 277 din Cadrul Cimitirului „Sfântul Lazăr”.

Nici în dispoziția semnată de actualul edil, Ion Ceban, nici în afirmațiile publice ale fostului primar, Dorin Chirtoacă nu se menționează însă că sectorul 277, deschis recent, este, de fapt, următorul sector disponibil după ce 276 s-a umplut. Ambele sunt amplasate unul lâng altul.

Gropile despre care se vorbește în ultima săptămână stau în trei rânduri și sunt amplasate în capătul cimitirului, lângă șoseaua Balcani, într-un loc greu accesibil. E o parte nouă a cimitirului ce se dezvoltă pe un fost câmp. Nu există însă persoane înhumate în acel sector. Anterior, aici a fost înhumată doctora Ecaterina Litvinschi, prima victimă a COVID 19 în R. Moldova. Ulterior însă, după insistențele unei rude apropiate, aceasta a fost reînhumată într-un alt sector, lângă soțul ei, decedat anterior. Astfel, astăzi, 7 aprilie 2020, nu există persoane decedate de coronavirus înhumate în acel sector.

De fapt, afirmă Ludmila Boțan, sectorul nou deschis în Cimitirul „Sfântul Lazăr” și cele aproximativ 300 de gropi nu ar avea legătură cu criza provocată de coronavirus. „Totul a pornit de la acel video (publicat de „Vorbește Moldova, n.r.”). Dar, a fost o interpretare a lucrurilor”, afirmă Boțan.

Ludmila Boțan, directoarea întreprinderii municipale „Combinatul Servicii Funerare”: „Noi, tot timpul am avut aceste gropi săpate, de zeci de ani. Și până a fi eu în funcția respectivă, și de când eu am venit în funcția respectivă…. În situații excepționale, care pot interveni în orice moment. Mâine, de exemplu, dacă e un cutremur de pământ și se întâmplă că decese avem o mie de persoane. Ce am putea noi să facem când capacitatea de a săpa gropile… Noi putem săpa zilnic 25-30 de gropi. Ce ne facem noi? Acest lucru a fost tot timpul și el este și în regulamentul nostru intern, pentru situații excepționale. De fiecare dată raportam acest lucru la toate antrenamentele sau când aveam întâlniri cu comisia situațiilor excepționale. Acest lucru, dacă vă interesează, ar fi trebuit să-l cunoască și dl Dorin Chirtoacă, fiind 10 ani președintele Comisiei Situațiilor Excepționale. Îmi pare foarte rău că poate s-a prefăcut că a uitat sau poate chiar nici nu a cunoscut. Concluzia e că nu este nicio legătură între…. Nu are absolut nicio legătură. Tot timpul am avut și am raportat. La ultimul antrenament pe care l-am avut anul trecut, cu comisia situații excepționale la Botanica, am raportat 400 de gropi săpate. Absolut n-are nicio treabă. Și iarăși repet. Dacă mâine-poimâine e un cutremur de pământ și se mai âîntâmplă ceea ce se întâmplă și în alte țări, noi trebuie să fim pregătiți. N-o să vină Dorin Chirtoacă să ne sapte gropile. Tot noi suntem responsabili de lucrul pe care-l facem noi”, spune Boțan.