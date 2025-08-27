VIDEO Mesajul președintei Maia Sandu de Ziua Independenței: „Când tu te simți în siguranță, Moldova este în siguranță”

„Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu te simți în siguranță, Moldova este în siguranță. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă. Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăiește prin tine. Prin fiecare mână care muncește. Prin fiecare inimă care iubește. Noi făurim drumul Moldovei”.

R. Moldova marchează astăzi 34 de ani de la proclamarea independenței. În acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj în care a vorbit despre rolul fiecărui cetățean „prin care trăiește Moldova”.

Ziua Independenței este ziua națională a R. Moldova, în care se sărbătorește adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică în 1991.

Proclamarea independenţei R. Moldova, în 1991, a constituit urmarea unui proces complex. În iunie 1988, la Chişinău s-a reunit un grup de intelectuali moldoveni care a pus bazele unui grup de iniţiativă pentru susţinerea democratizării. Pe 27 august 1991, în urma puciului de la Moscova, R. Moldova şi-a declarat independența „având în vedere trecutul milenar al poporului nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, aşa cum se menţionează în Declaraţia de Independenţă.

Acest eveniment a fost precedat de adoptarea Declarației de suveranitate, pe 23 iunie 1990, şi de neparticiparea, în ciuda presiunilor, la referendumul asupra menținerii URSS, pe data de 17 martie 1991.

Cu toate acestea, drumul spre obținerea independenţei faţă de URSS a fost unul complex, fiind marcat de manifestări civile, iar rezultatul final întârziind din cauza activiştilor proruşi din stânga Nistrului sau adepţilor Partidului Comunist. Deşi a existat o dorinţă enormă de menţinere a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în componenţa URSS, succesul mişcărilor naţionale de la sfârşitul anilor ’80 ai secolului trecut a fost incontestabil.

„În calitatea sa de stat suveran şi independent, Republica Moldova ADRESEAZĂ Organizaţiei Naţiunilor Unite cererea de a fi admisa ca membru cu drepturi depline în organizaţia mondială şi în agenţiile sale specializate; DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki şi la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi la mecanismele sale; CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova”, se menţionează în Declaraţia de Independență.

La câteva ore de la istoricul moment, România recunoaşte oficial independenţa Republicii Moldova. La 21 decembrie 1991, Republica Moldova semnează actul de constituire a Comunităţii Statelor Independente, iar în anul 1992 Republica Moldova devine stat-membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Declarația de Independență a fost semnată de 278 deputaţi din 380 de parlamentari aleşi nominal, conform circumscripțiilor. În urma declarării independenței, Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent.