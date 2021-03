VIDEO/ Cum cetățenii români din R. Moldova se pot înscrie pe listele de așteptare din România pentru a se vaccina împotriva COVID-19

Cetățenii români din R. Moldova pot merge în România pentru a se vaccina împotriva COVID-19, fără a fi nevoiți să stea în carantină. Persoanele imunizate în România nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare nici când revin în R.Moldova.

Pentru a se vaccina în România moldovenii, care dețin cetățenia română trebuie să se înscrie pe Platforma națională de vaccinare din țara vecină.

„Cu Codul Numeric Personal (CNP) intră pe platformă și se înregistrează. Mai este nevoie și de un număr de telefon românesc, doar pentru înregistrate. Ulterior, persoanele pot alege să fie informate prin e-mail, nu neapărat prin SMS”, a declarat pentru ZdG, consilierul prezidențial în domeniul sănătăţii, Ala Nemerenco.

Începând cu 14 martie curent, a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României. Totodată, a fost aprobată o nouă listă a statelor cu risc epidemiologic ridicat, în care R. Moldova figurează în continuare.

Ambasada României în R.Moldova: Pentru situații deosebite care vizează, printre altele prezentarea la centrul de vaccinare, conform programării în vederea vaccinării poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. Analiza acestor situații este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției, iar cazurile considerate ca justificate pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

Unii moldoveni, care s-au vaccinat în județul Iași, au depus dosarul online la Direcția de Sănătate Publică (CSP) Iași.

Persoanele imunizate în România nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare, când revin în R.Moldova.

Vineri, 19 martie, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) a instituit pe perioada stării de urgență în sănătate publică obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în R.Moldova a rezultatului negativ al testului. Persoanele care nu dețin rezultatul negativ al testului vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică şi vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare, de 14 zile.

CNESP: EXCEPȚIE de la obligativitatea prezentării testului negativ și completării fişei epidemiologice, cu respectarea regimului de autoizolare, fac mai multe categorii de persoane, printre care și cele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19, prezentat într-una dintre limbile română, engleză și rusă.

Unii cetățeni merg să se vaccineze în România având în vedere că R.Moldova este la prima etapă de imunizare a populației, în timp ce țara vecină, România la cea de-a treia etapă a campaniei de vaccinare.

O familie din R.Moldova, stabilită cu traiul în județul Iași a povestit unui reporter al ZdG cum și-a făcut programare, pentru a se vaccina în România.

„E simplu. Am accesat programare.vaccinare-covid.gov.ro. Am reușit să ne înregistrăm pe 14 martie, deși oficial pe 15 martie au început să se facă programările. Am indicat datele necesare, printre care numărul de telefon, Codul Numeric Personal (CNP). Am ales data, locația unde vrem să ne vaccinăm. Ne-am programat la un centru care se află la 50 de km de Iași, pentru că acolo persoanele sunt imunizate cu Pfizer. Am primit confirmarea, iar pe 19 martie deja ne-am vaccinat împreună cu soțul. Peste 21 de zile mergem la același centru ca să ne vaccinăm cu a doua doză. Din start, am programat și administrarea celei de-a doua doze, ca nu cumva să rămânem fără un loc”.