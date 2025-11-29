Victimele Holodomorului și ale foametei din RSS Moldovenească, comemorate la Casa Ucraineană din Chișinău

La Casa Ucraineană din Chișinău a avut loc vineri, 28 noiembrie, ceremonia de comemorare a victimelor Holodomorului din anii 1932–1933 din Ucraina și a foametei din anii 1946–1947 din RSS Moldovenească.

Evenimentul a adunat reprezentanți ai comunităților ucrainene și moldovenești, membri ai Guvernului R. Moldova, diplomați din Ucraina, România, SUA, Polonia, Suedia, Cehia și Danemarca, precum și alți parteneri internaționali. „Toți au venit să onoreze memoria celor care au murit în urma tragediilor provocate de regimul totalitar”, se arată într-un comunicat de presă emis de Congresul Național al Ucrainenilor din Moldova.

Conform diferitelor estimări istorice, Holodomorul a curmat între 4 și 7 milioane de vieți în Ucraina. Foametea din RSS Moldovenească a omorât peste 123 de mii de oameni, iar alți aproximativ 400 de mii, afectați grav de malnutriție, au murit în anii următori.

„Participanții au aprins lumânări ale memoriei și au luat mere simbolice — un gest simplu, dar profund, în semn de respect pentru cei care nu au supraviețuit tragediei. În multe amintiri de familie din acea perioadă se spune că copiii visau măcar la un singur măr. De aceea, astăzi, mărul a devenit un simbol al memoriei pentru viețile copiilor pierdute”, notează sursa citată.

Directorul Agenției pentru Relații Interetnice, Veaceslav Reabcinschi, a subliniat că metodele represive aplicate în anii Holodomorului în Ucraina au fost folosite ulterior și în Moldova, iar tragedia a afectat și propria lui familie.

„M-am născut la Cernăuți și îmi amintesc foarte bine poveștile bunicilor și părinților despre acele vremuri. Tata a rămas cu o cicatrice pentru toată viața după ce s-a lovit de o piatră, încercând să găsească o bucată de sfeclă ca să poată mânca. Mama nu a mai mâncat niciodată sfeclă roșie, pentru că, în timpul foametei, aceasta era singura ei hrană. Aceste amintiri trebuie transmise generațiilor următoare, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete”, a spus Reabcinschi.

La ceremonie a luat cuvântul și ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. El a mulțumit celor 32 de state care au recunoscut Holodomorul drept genocid al poporului ucrainean, inclusiv Parlamentului R. Moldova, care, la 24 noiembrie 2022, a adoptat această decizie în unanimitate.

„Așa cum atunci oamenii s-au ridicat din cenușă, au supraviețuit, și, deși autoritățile sovietice au ascuns aceste crime, adevărul s-a transmis din generație în generație. Tot astfel și astăzi, vă asigur că Ucraina nu va îngenunchea niciodată. Se va ridica și vom ajunge la pacea mult așteptată — dar mai ales la o pace dreaptă”, a declarat Rohovei.

Președintele Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova, Dmitri Leсarțev, a menționat că adevărul despre Holodomor a supraviețuit datorită oamenilor care l-au purtat prin generații, în ciuda fricii și interdicțiilor:

„Atunci oamenilor li se lua grâul, animalele și ultima bucată de hrană. Astăzi dușmanul încearcă să ia lumină și căldură, distrugând sistemul energetic al Ucrainei. Doar curajul și devotamentul Forțelor de Apărare ale Ucrainei opresc această întunecime. Nu o lasă să se extindă mai departe — spre țările vecine, spre întreaga Europă. Și noi, în Moldova, simțim acest lucru. Nu doar prin dronele care cad pe pământul nostru, ci și prin încercările de a ne influența alegerile, de a exercita presiuni economice — doar pentru că am ales calea libertății, democrației și păcii”.

A patra sâmbătă din noiembrie este ziua oficială de comemorare a celor care au murit ca rezultat al Holodomorului și represiunilor politice.