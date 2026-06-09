Lipsa forței de muncă a determinat SEBN Moldova să recruteze circa 200 de imigranți: „Nu există diferențe privind remunerarea sau beneficiile acordate”

Deficitul de forță de muncă de pe piața locală a afectat și activitatea companiei străine din industria auto Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN), prezentă în R. Moldova din decembrie 2015. Compania a fost nevoită să angajeze, prin intermediul unor parteneri specializați în recrutare și furnizare de personal, aproximativ 200 de cetățeni străini. Reprezentanții companiei susțin că „această abordare permite menținerea stabilității operaționale”.

Potrivit acestora, cei aproximativ 200 de angajați străini reprezintă „o pondere redusă din numărul total de angajați”, în contextul în care în cele două unități de producție ale companiei, din Strășeni și Orhei, activează peste 3000 de persoane.

Reprezentanții companiei precizează că „lucrătorii suplimentari contribuie temporar la susținerea activităților de producție”, fiind angajați „în baza unor relații contractuale specifice”. Potrivit companiei, motivul pentru care au ajuns să angajeze străini este „situația generală de pe piața muncii, caracterizată prin deficit de forță de muncă disponibilă”.

„Nu există diferențe privind remunerarea sau beneficiile acordate angajaților locali și lucrătorilor implicați prin intermediul partenerilor externi. Compania aplică criterii clare în selectarea și colaborarea cu furnizorii de personal și monitorizează respectarea tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile”, susțin reprezentanții companiei SEBN Moldova.

Totodată, compania ne-a comunicat că „își menține angajamentul de a contribui la dezvoltarea economiei locale, de a sprijini ocuparea forței de muncă și de a oferi un mediu de lucru stabil, sigur și atractiv pentru toți angajații săi”. De asemenea, SEBN Moldova afirmă că firma „continuă să se concentreze pe atragerea, dezvoltarea și retenția talentelor locale”.

Ziarul de Gardă a discutat cu doi cetățeni străini care lucrează în cadrul SEBN Moldova din Orhei. Ambii sunt originari din Nepal și spun că venirea în R. Moldova le oferă șansa de a-și îndeplini visurile și obiectivele pe care și le-au propus.

La 24 de ani, Ishwor a venit în R. Moldova, unde speră să câștige suficienți bani pentru a-și continua studiile în Nepal. Visează să devină veterinar în țara sa. A studiat anterior „animal science” (știința animalelor, n.r.), însă pentru a-și putea face licența are nevoie de resurse financiare, deoarece, potrivit lui, studiile sunt destul de scumpe.

Spune că în prezent, lucrând la o companie de cablaje, câștigă aproximativ 450 de euro pe lună (circa 9000 de lei). Totuși, Ishwor afirmă că o parte din bani o trimite familiei, iar alta o economisește. Deși a ajuns în R. Moldova la începutul anului 2026, și-a făcut deja un prieten local, despre care spune că „este foarte bun cu mine”.

Sursa: ZdG

Amrita este o tânără din Nepal care a venit în R. Moldova în căutarea unei vieți mai bune. Deși recunoaște că visul ei este să trăiască într-o țară din Europa de Vest, spune că este fericită în R. Moldova. „Mama, tata, soțul și copilul meu sunt în Nepal”, povestește ea, menționând că lucrează pentru ca într-o zi să-și permită să plece cu toții într-o țară mai prosperă.

Sursa: ZdG

Recent, Ziarul de Gardă a publicat un reportaj despre migranții care muncesc în R. Moldova.

Fenomenul a luat amploare după ce autoritățile au facilitat angajarea străinilor prin adoptarea unor modificări legislative, iar cererea pentru muncitori străini din partea antreprenorilor din țară a crescut în lipsa alternativelor locale. Directorul unei companii de prelucrare a cărnii ne-a spus că „acum 5–7 ani, aveam liste de așteptare pentru angajare. Astăzi, nu avem nicio persoană.” Fondatoarea unei pensiuni agroturistice a confirmat problemele din domeniul forței de muncă, precizând că din observațiile sale, „moldovenii vin la lucru când le vine factura mai mare”.

„Noi nu suntem aici ca să furăm. Suntem aici ca să vă ajutăm, dar și pe noi să ne ajutăm. Deci trebuie să avem grijă unul de altul. Suntem și noi oameni, atât.” Declarația aparține lui Haji, curier originar din India, unul dintre muncitorii străini care au ales în ultimii ani R. Moldova drept loc de muncă. La fel ca el, în țară mai sunt circa 6000 de muncitori străini, iar numărul acestora va continua să crească în perioada următoare, pentru că, după ani de emigrare a cetățenilor R. Moldova spre Europa, R. Moldova a devenit, la rândul ei, o destinație atractivă pentru muncitorii străini, în special din Asia.