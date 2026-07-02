Peste 300 de cetățeni străini au fost verificați de IGM: 17 au fost sancționați

Mai multe controale au fost desfășurate în dimineața zilei de 2 iulie, în Chișinău, în zonele cu o prezență ridicată a cetățenilor străini, pentru a verifica respectarea regimului de ședere pe teritoriul R. Moldova, a informat Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Ulterior, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a confirmat că verificările au avut loc într-un cămin al UTM, în care sunt cazați muncitori străini.

În cadrul acțiunii, au fost verificați peste 300 de cetățeni străini, originari din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaidjan și Tadjikistan.

În urma verificărilor, 17 cetățeni străini au fost sancționați contravențional pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor cartea de rezidență.

„IGM reamintește cetățenilor străini și angajatorilor obligația de a respecta prevederile legale privind șederea și angajarea în muncă a străinilor pe teritoriul R. Moldova”, a precizat instituția.

Totodată, aceasta a menționat că acțiunea face parte din activitățile permanente ale IGM de supraveghere a regimului de ședere, de prevenire și combatere a șederii ilegale a străinilor, desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare.

UTM susține că a semnat contracte de locațiune cu companiile care recrutează muncitori din diverse țări din Asia și nu are vreo atribuție directă cu aceștia.

„În urma verificărilor, 17 cetățeni străini au fost sancționați contravențional pentru neglijența de a nu avea asupra lor, așa cum prevede legea, cartea de rezidență, o obligație ce revine exclusiv persoanei, nu angajatorului sau instituției gazdă. UTM va continua să colaboreze cu instituțiile abilitate ale statului pentru respectarea cadrului legal, subliniind, totodată, că responsabilitatea privind statutul juridic și documentele muncitorilor străini revine în exclusivitate companiilor angajatoare cu care aceștia au încheiate contracte de muncă. Totodată, UTM va iniția o verificare internă pentru a se asigura că sunt respectate atât reglementările legale privind regimul de migrație, cât și condițiile minime de trai ale persoanelor cazate în cămin”, a scris UTM.

Sursa: igm.gov.md Sursa: igm.gov.md

Recent, Ziarul de Gardă a publicat un reportaj despre migranții care muncesc în R. Moldova.

Fenomenul a luat amploare după ce autoritățile au facilitat angajarea străinilor prin adoptarea unor modificări legislative, iar cererea pentru muncitori străini din partea antreprenorilor din țară a crescut în lipsa alternativelor locale. Directorul unei companii de prelucrare a cărnii ne-a spus că „acum 5–7 ani, aveam liste de așteptare pentru angajare. Astăzi, nu avem nicio persoană.” Fondatoarea unei pensiuni agroturistice a confirmat problemele din domeniul forței de muncă, precizând că din observațiile sale, „moldovenii vin la lucru când le vine factura mai mare”.

„Noi nu suntem aici ca să furăm. Suntem aici ca să vă ajutăm, dar și pe noi să ne ajutăm. Deci trebuie să avem grijă unul de altul. Suntem și noi oameni, atât.” Declarația aparține lui Haji, curier originar din India, unul dintre muncitorii străini care au ales în ultimii ani R. Moldova drept loc de muncă. La fel ca el, în țară mai sunt circa 6000 de muncitori străini, iar numărul acestora va continua să crească în perioada următoare, pentru că, după ani de emigrare a cetățenilor R. Moldova spre Europa, R. Moldova a devenit, la rândul ei, o destinație atractivă pentru muncitorii străini, în special din Asia.