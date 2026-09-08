Vasile Tofan, despre bazele de odihnă ale statului: „Eu nu cred că statul trebuie să se ocupe cu administrarea bazelor de odihnă”

Premierul Vasile Tofan consideră că statul nu ar trebui să se ocupe de administrarea bazelor de odihnă și că aceste active ar trebui gestionate de sectorul privat. Declarația a fost făcută pentru ZdG, după ce instituțiile publice au raportat cheltuieli de milioane de lei pentru întreținerea unor baze de odihnă.

„Dacă mă întrebați pe mine, ca să fiu foarte direct, eu nu cred că statul trebuie să se ocupe cu administrarea bazelor de odihnă”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a spus că nu cunoștea cifra de aproximativ 15 milioane de lei, cheltuită anual de instituțiile publice pentru întreținerea și gestionarea bazelor de odihnă, și a afirmat că aceste cheltuieli ar putea fi reduse.

„Chiar vă mulțumesc pentru informație. Sunt în continuă căutare de optimizare de costuri și chiar nu cunoșteam cifra, o aflu de la dvs. Dacă sunt 15 milioane de lei cheltuiți pe baze de odihnă, cred că este potențial de a reduce aceste costuri acolo”, a precizat premierul.

Întrebat de ZdG dacă bazele de odihnă ar trebui privatizate, Tofan a răspuns că acestea ar trebui să ajungă în sectorul privat.

„Eu cred că de aceste baze de odihnă trebuie să se ocupe sectorul privat. Dacă mă întrebați pe mine, interesați-vă, în Franța, în Germania, statul se ocupă cu administrarea bazelor de odihnă? Eu vă asigur că nu se ocupă”, a declarat Vasile Tofan.

Declarațiile premierului vin în contextul în care ZdG a scris despre cheltuielile statului pentru bazele de odihnă. Potrivit datelor obținute de ZdG de la mai multe instituții publice, acestea cheltuie anual cel puțin 15 milioane de lei pentru întreținerea și gestionarea unor asemenea obiective. Calculul nu include bazele pentru care instituțiile nu au furnizat informații.

Bazele de odihnă ale statului sunt gestionate de ministere, instituții publice, întreprinderi de stat și autorități locale. Unele dintre acestea sunt funcționale, în timp ce altele și-au sistat activitatea sau necesită investiții importante. Potrivit Agenției Proprietății Publice, autoritățile centrale au în gestiune 16 baze de odihnă.