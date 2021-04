Vaccinarea anti-COVID. Demontarea miturilor. Ce temeri au cetățenii?

70% din populația R. Moldova nu ar accepta vaccinarea anti-Covid, arată un studiu publicat recent de Ministerul Sănătății. Totodată, pe rețelele sociale circulă tot felul de sperietori despre posibilele efecte negative ale vaccinului. ZdG a colectat mai multe comentarii de pe rețelele sociale, dar a întrebat și oamenii din stradă care ar fi temerile lor.

Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare

Ulterior, am decis ca toate acestea să fie discutate și analizate cu un specialist în domeniu. Ninel Revenco, președinta Comitetului Național de Experți în Imunizare, demontează toate miturile despre vaccin și COVID-19.

Cum a fost posibil ca vaccinul să fie elaborat într-un an?

În condiții de pandemie, când numărul cazurilor clinice la nivel mondial este foarte mare, în studiile clinice a fost posibil de acumulat multe cazuri de infecție COVID-19, material ce le-a servit drept bază de studiere a noului coronavirus. Când numărul cazurilor crește ca niciodată, au fost unite toate eforturile din partea guvernelor, din partea altor fundații, comunitatea științifică, toate și-au canalizat resursele financiare pentru a studia eficacitatea și siguranța oricărui vaccin, de aceea, în condiții de urgență, etapele au derulat mai rapid, în paralel. Dar asta nu înseamnă că nu au fost respectate toate etapele. Vaccinurile au fost aprobate și verificate privind siguranța și eficacitatea.

Vaccinul folosește o versiune vie de coronavirus?

FALS!

Procedura de vaccinare presupune în sine împiedicarea dezvoltării maladiei la persoana imunizată. Toate vaccinurile aprobate nu conțin virus viu. Nici cele care sunt în proces de aprobare nu conțin virus viu. Când ne îmbolnăvim, primim un virus viu, dar nu cunoaștem cum va acționa organismul și ce formă de boală va face. Pe când vaccinarea presupune antrenarea organismului, informarea organismului și protejarea organismului de o eventuală formă gravă sau grav-medie de boală. Nicidecum nu ne putem infecta de coronavirus, vaccinându-ne.

Cum se explică faptul că, după vaccinare, patru lucrători medicali din R. Moldova au fost testați pozitiv cu coronavirus?

Se știe că vaccinarea are loc în două etape. După prima doză, nu suntem absolut protejați de a face o infecție. Astfel, fiecare persoană este informată ca și după vaccinare să respecte aceleași reguli, măsuri de precauție. Persoana poate face coronavirus între cele două doze de vaccin. Chiar și după a doua doză, căci imunitatea se dobândește în vreo două săptămâni de la administrarea ultimei doze. Tocmai de aceasta, nu ne relaxăm, ci respectăm regulile de precauție.

Este adevărat că vaccinul ar putea provoca Alzheimer?

FALS!

Ne vom referi la două aspecte. Mai întâi, trebuie să spun că COVID-19, dar nu vaccinul, poate afecta sistemul nervos central. Organizația Mondială a Sănătăți (OMS) și Fundația Internațională a maladiei Alzheimer a inițiat un studiu pe un eșantion format din 40 de pacienți din 40 de țări. Aceste persoane au fost supravegheate, fiind monitorizate complicațiile suportate de sistemul nervos central în perioada post-Covid. Acest studiu demonstrează că mulți pacienți se confruntă cu probleme ale sistemului nervos central. Fie sunt confuzi, fie au probleme de memorie, pot face chiar accidente vasculare cerebrale sau diferite dereglări de comportament, fobii nocturne. Mai mult, virusul nu atacă doar sistem nervos central, ci poate avea consecințe și asupra sistemului cardiovascular, renal, nemaivorbind de complicațiile asupra sistemului pulmonar. Concluzia este următoarea – virusul atacă violent sistemul nervos central.

Ce ține de vaccin. Acesta nu conține viruși vii, adică nu poate provoca o boală. Dimpotrivă, ne protejează de eventuale consecințe și complicații, inclusiv din partea sistemului nervos central. Mai degrabă este o metodă de profilaxie, de prevenire a complicațiilor din partea sistemului nervos central.

Vaccinul are o posibilă capacitate de a schimba ADN-ul uman în unul animalier?

FALS!

Este o dezinformare lansată pentru a induce lumea în eroare. Haideți să ne amintim de biologie și să facem un exercițiu legat de structura celulei. Știm că celula are nucleu, are citoplasmă și structuri în nucleu. Nucleul celulei este ADN-ul, iar în citoplasmă se găsește ARN-ul. Prin vaccinare, introducem o părticică a ARN-ului viral care va fi în citoplasmă și nicidecum nu pătrunde în ADN. Deci, el nu poate modifica ADN-ul şi nu e neapărat să avem cunoștințe profunde în biologie pentru a înțelege asta. Nu ar trebui să avem temeri, deoarece vaccinul nu are cum influența asupra structurii ADN-ului nostru propriu.

La ce bun vaccinul, dacă, bunăoară, și după vaccinare, oricum se înregistrează multe cazuri de tuberculoză? Așa va fi și cu vaccinul anti-COVID-19?

Țările în care numărul de îmbolnăviri cu tuberculoză și, în special, sunt frecvente cazuri de forme grave de tuberculoză, mențin obligativitatea vaccinării nou-născuților. În R. Moldova acest indice este foarte mare, iar vaccinarea protejează copiii nou-născuți, așa cum la început ei sunt firavi și pot contacta inclusiv tuberculoza. Această vaccinare îi protejează de formele grave de tuberculoză, inclusiv cum este una dintre cele mai grave forme – tuberculoza sistemului nervos central sau meningita tuberculoasă. La fel e și în cazul vaccinului anti-COVID-19, mai întâi de toate, protejează împotriva dezvoltării unei forme grave de coronavirus.

Vaccinul împotriva COVID-19 afectează fertilitatea?

FALS!

Astfel de zvonuri au circulat și în cazul altor vaccinuri, spre exemplu, vaccinul administrat fetițelor împotriva cancerului de col uterin. Se spunea că nu protejează de cancer de col uterin, ci influențează negativ asupra fertilității. E un fals și putem da exemplul Australiei, unde acest vaccin a fost introdus acum 15 ani, iar în ultimii ani sunt declarate zero cazuri de cancer de col uterin.

Pe termen lung, care sunt consecințele vaccinării?

La vaccinare au participat mulți voluntari, iar supravegherea acestora se va prelungi timp de doi ani. Aceste persoane vor fi testate la prezența anticorpilor, la starea lor în dinamică. Ceea ce se cunoaște deja despre voluntarii din diferite țări care au fost vaccinați din luna decembrie până în martie este că nu au fost constatate efecte adverse grave, mai cu seamă decese. Eficiența și siguranța vaccinului sunt net superioare cazurilor grave de îmbolnăviri.

Marian, Chișinău

„Vaccinurile conțin hidroxid de aluminiu și mercur. Mercurul ucide celulele creierului. Hidroxidul de aluminiu se folosește la otrăvirea șobolanilor și provoacă astm și pneumonie”.

FALS!

Această afirmație este total falsă. În fiecare zi, când mâncăm cașcaval, primim o doză de 40 mg de aluminiu. Dacă copilul este alimentat la sân, primește 10 mg de aluminiu, dacă este alimentat cu lapte praf sau cu lapte de soia, la fel primește mai mult aluminiu. Cu toate vaccinurile profilactice, administrate unui copil pe parcursul vieții, doza este mult mai mică. În ceea ce priveşte vaccinurile care sunt produse recent, împotriva COVID-19, acestea nu conțin nici aluminiu și nici mercur.

Iurie, Orhei

„Nu o să se lase până nu o să pună cipuri oamenilor. Aceasta e scris în Biblie. E despre Apocalipsă”.

Vaccinul a fost dezvoltat ca o modalitate de a controla populația prin introducerea unui microcip de urmărire?

FALS!

Niciun vaccin din cele existente azi nu conține cip-uri. Pe de altă parte, să monitorizezi populația e posibil și prin alte metode, cum ar fi telefonul mobil, pagina din rețelele sociale. Referitor la cip, eu nu știu dacă știința a ajuns la un astfel de nivel ca să introducă acest cip în organism, dar dacă și ar fi, noi ar trebui să purtăm o antenă ca să emanăm unde pentru a fi recepționați. Nu știu, e aberant… Chiar dacă ar fi să introducem acest cip, e prea mare ca și dimensiune ca prin seringă, prin ac, să-l introduci. Este un fals, o dezinformare.

Eremia, Chișinău

„Vaccinarea este un atac asupra omenirii, vor fi șterși mulți din viață”. Este vaccinul un atac la demografie?

FALS!

Anul 2020 ne-a demonstrat cât de contagios este acest virus și cât de rapid s-a răspândit pe întreg globul, câte persoane au fost infectate, câte au decedat. Toate forțele s-au consolidat pentru a stopa decesul acestora, pentru a stopa răspândirea virusului prin implementarea vaccinului. Astfel de afirmații sunt false, e o dezinformare crasă. Vaccinurile au un singur scop – de a preveni și a stopa boala. Vaccinurile fiind sigure și eficiente, stopează răspândirea virusului și protejează comunitatea de formele grave ale bolii.

Olga, Orhei

„De ce copiii nu sunt afectați de COVID-19 și nu necesită vaccin? Nu respiră același aer”?

Copiii pot face COVID și chiar pot face forme grave de COVID. Pot rămâne și cu sechele. În R. Moldova, în 2020, au fost bolnavi de COVID-19 peste zece mii de copii. Unii dintre ei au trecut printr-o formă asimptomatică, ușoară, dar mulți au făcut și forme grave. Unii au consecințe și acum, cum ar fi probleme ale sistemului nervos central. Am raportat aceste date la nivel internațional. Aceleași date le regăsim și în alte țări. Primele relatări de cazuri de COVID la copii au fost în aprilie-mai 2020, când au fost raportate cazuri foarte grave de boală, cu complicații la inimă, rinichi, sistemul nervos central. Și cazurile de COVID au întinerit. Copiii trebuie să fie vaccinați. Regulamentul pentru studiul clinic al populației pediatrice este foarte strict. Inițial, se fac studii asupra populației mature, apoi regulamentul se adaptează și, ulterior, se trece la copii. Unele firme producătoare de vaccin sunt deja la etapa de finalizare a studiului clinic asupra copiilor de 12-18 ani, altele au extins vârsta și au inclus vârsta de la 6 luni la 18 ani. Anul acesta vom cunoaște rezultatele studiilor clinice, care este siguranța și eficiența acestor vaccinuri asupra copiilor. SUA au anunțat deja că la sfârșitul anului 2021 va începe vaccinarea copiilor, înainte de școală.

Irina, Chișinău

„Lumea moare după vaccinare”

FALS!

Imediat cum a început perioada de vaccinare, în diferite țări au apărut informații conform cărora, după vaccinare, a crescut numărul deceselor. Aceste cazuri au fost semnalate, dar studierea acestor cazuri clinice nu a găsit nicio cauzalitate între vaccin și cauza morții. Și aceste persoane aveau alte comorbidități. Nu a fost confirmat că vaccinul a provocat decesul acestor pacienți. Și asta declară OMS, Agenția Europeană a Medicamentului. Mai ales că, recent, și Agenția Europeană a Medicamentului a venit cu o reacție, potrivit căreia toate vaccinurile, inclusiv AstraZeneca, sunt sigure, eficiente, iar beneficiul de a se proteja de formele grave de boală sunt net superioare riscurilor provocate de maladie.

Un bărbat din Hâncești a murit la o zi de la vaccinare. Care este explicația?

Este vorba de un bărbat de 70 de ani, care mai avea alte maladii cronice, cardiovasculare și hipertensiune arterială. În istoricul bolii este indicat că a suferit un atac miocardic în perioada care depășise 24 de ore, a făcut un atac de cord și, cu regret, nu a fost salvat. Vaccinarea trebuie continuată, pentru că riscurile de a face o boală gravă sunt mai severe decât a avea o reacție moderată sau ușoară post-vaccinare.

Probabil, persoanele care anterior au suferit un atac de cord acum se îngrijorează, stau la dubii. Ce le spunem lor? Aceste persoane sunt în grupul de risc?

Da, sunt. Ei pot face formă gravă de COVID-19? Da, este o mare probabilitate.

Admiterea la vaccinare o va face medicul de familie, care cunoaște starea de sănătate a fiecărui pacient. Vaccinarea se face după un examen medical minuțios. De aceea, persoanele cu alte comorbidități, care se află în grupul de risc, trebuie să se vaccineze, pentru că riscurile de a face o boală gravă sunt cu mult mai mari.

Ce le spunem celor care zic că se vaccinează, numai nu cu AstraZeneca?

O să am un mesaj tranșant. În situația în care numărul vaccinurilor în țară e foarte limitat, în situația când fiecare doză de vaccin este de aur și nu trebuie să facem risipă, căutând modalități ca mult mai multe persoane să fie implicate, haideți să fim mai solidari.

Pot să dau un exemplu – în prima etapă a fost vaccinat personalul din reanimare, din terapie intensivă, adică acele persoane care salvează vieți care, timp de un an de zile, 24 din 24 de ore sunt supuse unui risc extrem de mare de îmbolnăvire. Ei nu au avut de ales și s-au vaccinat cu AstraZeneca. Și ei în continuare sunt în prima linie.

Zinaida, Chișinău

„Numai vaccinul rusesc e bun”.

Ce le spunem celor care zic că se vaccinează numai cu Sputnik V?

Am același mesaj ca și cel anterior. Indiferent de preferințe, trebuie să știm că toate vaccinurile care au ajuns și urmează să ajungă în țară sunt aprobate de către agențiile internaționale care se regăsesc în lista Organizației Mondiale a Sănătății. Asta înseamnă că sunt sigure și au grad de eficiență.

Vaccinul nu protejează împotriva noilor tulpini de SARS-CoV-2?

Studiile firmelor producătoare de vaccin au demonstrat că vaccinurile sunt eficiente împotriva tulpinii din Marea Britanie și a celei sud-africane.

La ce efecte adverse trebuie să ne așteptăm?

Efectele adverse pot fi divizate în ușoare, medii și grave. Cele mai frecvente sunt cele ușoare și de gravitate medie. O reacție adversă gravă ar fi șocul anafilactic. De aceea, după vaccinare, este indicat să mai rămâneți 15-30 de minute sub supraveghere medicală. În acest interval poate surveni o reacție complicată sau gravă. Reacțiile ușoare ce pot surveni sunt: febra, cefaleea, erupții pe piele, durere și roșeața la locul injecției, disconfort și chiar confuzie. În cazul în care febra persistă mai mult de 2-3 zile sau cefaleea nu cedează la tratamentul cu antiinflamatoare, trebuie să vă adresați unui medic.

La cât timp de la imunizare putem fi siguri că avem anticorpi?

Nu trebuie să ne relaxăm nici după a doua doză, căci abia în următoarele 14 zile începem a produce exponențial anticorpi. Și după 14 zile, când se estimează că avem anticorpi, nu trebuie să ne relaxăm, ci să respectăm în continuare măsurile de protecție.

În situația în care premierul e interimar, iar în fruntea Ministerului Sănătății avem un secretar de stat, cât de accesibil este vaccinul pentru R. Moldova?

Se lucrează intensiv pentru a aduce vaccinuri. Acestea sunt aduse prin platforma Covax și 20% din populație va fi vaccinată gratuit prin intermediul acestei platforme. În paralel, s-au făcut modificări în legislație pentru a procura vaccinuri în regim de urgență. Deci, organizațiile de stat lucrează cot la cot pentru a aduce vaccinul cât mai rapid, în cantități cât mai mari. În primăvară, vom avea vaccinuri atât prin platforma Covax, cât și cumpărate de stat. Ne propunem ca până la sfârșitul anului 2021 să atingem imunitatea colectivă de 70%.

Ce ne facem cu situația din spitale? Nu mai sunt paturi…

În acest caz vin cu un apel către populație – haideți să fim solidari și empatici față de cei care ne tratează și au grijă de sănătatea noastră. Situația e tot mai rea. Numărul de paturi este limitat, dar și mai grav este că personalul medical este epuizat. Lucrează deja al doilea an în situație de război, de urgență. Trebuie să fim responsabili și să apreciem efortul medicilor. Păstrați distanța socială, nu mergeți în locuri aglomerate, purtați mască, dezinfectați-vă cât mai frecvent mâinile. Fiind acasă, aerisiți încăperea cât mai des posibil.

Un eventual lockdown ar remedia situația critică în care ne aflăm? Acum un an, când incidența cazurilor noi și a deceselor era mai mică, s-a instituit carantină totală, acum nu e cazul?

Fiecare stat decide pentru sine – fie instituie carantină totală, fie parțială. În R. Moldova suntem în situația de urgență medicală în sănătate și trebuie să respectăm restricțiile impuse, mai ales în Chișinău. Evitați centrele comerciale aglomerate, evitați transportul public arhiplin. Poate e cazul să mergem pe jos, dacă distanța nu e prea mare. Evitați întâlnirile numeroase în familie. Ultimul studiu din Franța demonstrează că, cel mai des, infectarea se produce în familie în timpul sărbătorilor. Apoi urmează transportul public și centrele comerciale. Asta e situația reală din țară, care ne demonstrează cât de responsabili suntem noi unii față de alții.

Cum se pot vaccina cetățenii moldoveni din diasporă? Cum are grijă R. Moldova de ei? Unii lucrează oficial, alții – la negru.

Cetățenii aflați peste hotare trebuie să se consulte cu autoritățile din regiunea în care se află care sunt condițiile de admitere la vaccinare. Dacă nu primesc un răspuns, se pot adresa la secțiile consulare, ambasadele R. Moldova din statele în care se află, indiferent de statutul lor – legal sau ilegal. A treia opțiune este să revină în țară și să fie vaccinați în baza programului național de imunizare.