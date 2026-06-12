„În loc să planifice investiții în spații publice, mobilitate urbană, protecția mediului, municipalitatea alege un record pirotehnic”. Petiție lansată online după anunțul lui Ion Ceban despre „cel mai mare show de artificii”

O petiție online a fost lansată vineri, 12 iunie, în care se solicită Primăriei municipiului Chișinău să renunțe la organizarea focurilor de artificii anunțate de primarul Ion Ceban pentru data de 19 iunie 2026, în cadrul Zilei Absolvenților. Potrivit lui Ceban, în cadrul evenimentului se vor lansa „cele mai mari focuri de artificii din istoria țării”.

Totodată, Primăria a venit cu un mesaj în care scria că „este nedumerită de faptul că unii se arată deranjați de anunțul cu privire la focurile de artificii, ținând cont că acestea sunt permise în toată Europa la evenimentele publice organizate”.

Astfel, organizația non-guvernamentală Primăria Mea solicită anularea focurilor de artificii planificate pentru 19 iunie, publicarea costurilor, a sursei de finanțare a evenimentului și adoptarea unor forme de celebrare mai prietenoase cu comunitatea și mediul.

Potrivit petiției, focurile de artificii produc poluare fonică și a aerului, afectează animalele domestice și sălbatice și creează disconfort pentru numeroși locuitori ai orașului.

„Ambiția de a organiza «cele mai mari focuri de artificii din istoria țării» reflectă o abordare depășită a modului în care sunt concepute evenimentele publice. În ultimii ani, numeroase administrații locale din Europa au limitat sau au renunțat la utilizarea artificiilor în cadrul evenimentelor publice, invocând impactul acestora asupra mediului, sănătății și bunăstării animalelor”, se arată în petiție.

De asemenea, conform demersului, „se consideră inoportună o asemenea cheltuială și mesajul pe care Primăria îl transmite prin această decizie”.

„În loc să planifice investiții în spații publice, mobilitate urbană, accesibilitate, cultură sau protecția mediului, municipalitatea alege un record pirotehnic.”

Până la ora 13:30, petiția a fost semnată de 515 persoane.

Potrivit edilului capitalei, pe 19 iunie va fi organizată Ziua Absolvenților, unde va avea loc „cea mai tare discotecă în aer liber la Chișinău”.

„Unii dintre cei mai buni DJ din R. Moldova și din regiune. Cea mai interesantă proiecție de lumini și lasere. Și cel mai mare show de artificii pe care l-ai văzut vreodată, programat pentru ora 22:00.Pe 19 iunie, după ultimul examen, îți propunem cel mai cool party”, a scris acesta.

Conform datelor publice, nu se arată că a fost organizată vreo licitație pentru procurarea artificiilor. Ulterior, am încercat să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu, însă până la publicarea știrii acesta nu a răspuns apelurilor ZdG.

Primăria a venit cu un mesaj în care scria că „este nedumerită de faptul că unii se arată deranjați de anunțul cu privire la focurile de artificii dedicate Balului Absolvenților, ținând cont că acestea sunt permise în toată Europa la evenimentele publice organizate”.

„Deja a devenit o tradiție ca toate evenimentele Primăriei Chișinău să fie blocate și criticate de exponenții guvernării. Tinerii au început deja să scrie că așteaptă acest eveniment și insistăm să nu stricați evenimentul tinerilor. Guvernarea PAS a cheltuit 12 milioane de lei doar pentru un singur eveniment, iar aceste date nu au fost făcute publice în totalitate. Suma, din cele aflate, fiind mai mare”, se mai arată în mesajul Primăriei.

Anul trecut, concertul a fost organizat de Renato Usatîi, iar pe scenă au evoluat artiști ruși acuzați de susținerea războiului asupra Ucrainei.

Basta și Macan, doi cântăreți ruși au ajuns atunci în R. Moldova, deși organizația „Stop russian aggression Moldova” a cerut autorităților să le interzică intrarea în țară, pe motiv că cei doi ar fi susținători ai Rusiei în războiul asupra Ucrainei.