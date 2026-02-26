UPDATE Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, falsă. Poliția de Frontieră: „Activitatea a fost reluată în regim normal”

UPDATE: Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta cu bombă semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău nu s-a confirmat, anunță Poliția de Frontieră.

Astfel, activitatea Aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.

„Poliția de Frontieră, în cooperare cu structurile responsabile din domeniul securității, continuă să aplice măsuri de prevenire a oricăror situații care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor și securitatea statului”, se spune în comunicatul instituției.

Știrea inițială:

Poliția de Frontieră a anunțat joi, 26 februarie, că la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost emisă o alertă cu bombă.

Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră.

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI (…).

Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului.

Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm”, se spune în comunicat.

Potrivit Regiei Transport Electric Chișinău, în prezent este afectată circulația troleibuzelor din zonă, iar din motive de securitate troleibuzele rutei nr. 30 circulă până la str. Aeroport („LukOil”).