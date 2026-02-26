Primăria promite mai multe parcări la intrările în Chișinău: proiect de peste 70 de milioane. „Jumătate de milion de mașini circulă zilnic în capitală”

Primăria municipiului Chișinău promite construirea pe etape a mai multor parcări de captură la intrările în Chișinău începând cu anul 2026 cu un buget de peste 70 de milioane lei. Joi, 26 februarie, a fost prezentat proiectul pentru parcările de captură de la intrările în orașul Chișinău.

Primele proiecte, pentru care sunt pregătite locațiile și documentațiile necesare, vor fi amplasate la intrările în oraș:

Sectorul Ciocana, strada Vadul lui Vodă – N. Milescu Spătaru – 525 de locuri de parcare; Strada Codrilor, sectorul Buiucani – 250 de locuri de parcare (în planificare); Finisarea lucrărilor la parcarea din str. Ghidighici, Buiucani – 240 de locuri de parcare; Calea Orheiului, sectorul Rîșcani – aproape 200 de locuri de parcare.

Totodată, alte locații la intrările în Chișinău sunt în proces de pregătire a amplasamentelor și a documentațiilor:

șos. Hîncești;

str. Valea Crucii;

str. Grădina Botanică.

„Infrastructura rutieră a municipiului Chișinău a fost de aproximativ 90 de mii autoturisme, iar astăzi avem înregistrate peste 400 de mii de mașini în capitală. Zilnic cu persoanele care vin în oraș, circulă peste jumătate de milion de mașini, iar în consecință avem o presiune enormă pe arterele principale”, a declarat Ion Ceban.

Totodată, Ceban susține că „niciun oraș european nu își propune să construiască loc de parcare pentru fiecare autoturism existent”.

Astfel, potrivit proiectului, locuitorii vor parca mașinile la periferia orașului și se vor deplasa cu transportul public.