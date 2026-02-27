Douăzeci și opt de cercetătoare, premiate de MEC pentru performanță științifică

Douăzeci și opt de cercetătoare din universități și institute de cercetare din R. Moldova au primit diplome de onoare din partea Ministerului Educației și Cercetării pentru performanțele științifice obținute în anul 2025. Diplomele au fost acordate pentru publicații în reviste naționale și internaționale de prestigiu, implementarea proiectelor de cercetare, înregistrarea brevetelor și a inovațiilor, precum și pentru participarea activă în rețele și consorții științifice internaționale, potrivit unui comunicat de presă.

Premiantele reprezintă domenii variate – de la științe medicale, biologice și chimice, până la științe economice, pedagogice, filologice, juridice, informatice și agricole, dar și științe sociale și umaniste.

Ceremonia a avut loc la 27 februarie 2026, în cadrul evenimentului organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor în Știință. Ziua Internațională a Femeilor și Fetelor în Știință este marcată anual pe 11 februarie, fiind proclamată de Adunarea Generală a ONU pentru a promova accesul egal și participarea femeilor în domeniile STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).

„Evenimentul a avut scopul să promoveze egalitatea de gen în cercetare și inovare, dar și susținerea susținerea participării fetelor în domeniile STEM”, notează MEC.

Datele statistice arată că femeile reprezintă circa 52,9% din totalul salariaților implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare. Totodată, 54,3% dintre cercetătorii cu titlul științific de doctor și 35,2% dintre deținătorii titlului de doctor habilitat sunt femei – „indicatori care confirmă implicarea lor constantă în activitatea academică și științifică”.

„Femeile sunt majoritare în domenii precum științele sociale, medicale, umaniste și naturale. În același timp, rămâne necesară încurajarea unei participări mai largi în științele agricole, inginerești și tehnologice – domenii esențiale pentru dezvoltarea economică și inovare, unde ponderea femeilor este încă sub media generală”, subliniază MEC.

În discursul din cadrul evenimentului, ministrul Dan Perciun a menționat: „Reiterăm angajamentul nostru plenar pentru egalitatea de gen, pentru susținerea activității științifice în rândul doamnelor și pentru tot ceea ce înseamnă avansarea femeilor în societatea moldovenească. Noi contăm foarte mult pe implicarea femeilor, care au menirea de a inspira fetele să-și propună obiective mari fără să se simtă constrânse de stereotipurile unei societăți care, obiectiv vorbind, rămâne a fi una patriarhală”.

Evenimentul a inclus panelul de discuții „Femeile și Fetele în știință: rol, viitor și solidaritate”, care a reunit reprezentanți ai autorităților și ai mediului academic.

Printre participanți s-au numărat: Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării; Aurelia Hanganu, directoarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare; Viorica Țîmbalari, directoare generală a Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie; Zinaida Bolea, directoare a Școlii doctorale Științe sociale din cadrul Universității de Stat din Moldova și Rodica Siminiuc, directoare a Școlii doctorale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Discuțiile au vizat rolul femeilor în știință, necesitatea solidarității instituționale și sociale, precum și măsurile concrete pentru susținerea fetelor și femeilor pe întreg parcursul educațional și profesional.