Un jurnalist român a primit interdicție de intrare în regiunea transnistreană. Biroul pentru Reintegrare: „așa-numitele structuri de forță locale mențin o cenzură informațională acerbă”

Jurnalistul român Alex Craiu, corespondentul Veridica în Ucraina, a primit interdicție de intrare în regiunea transnistreană timp de trei ani. Măsura i-a fost comunicată pe 29 octombrie, la punctul de trecere Dubăsari, aflat în regiunea separatistă controlată de autoritățile de la Tiraspol, scrie Veridica.

În reacție, Biroul politici de Reintegrare a condamnat acest „nou abuz” și a menționat că „vom continua cu insistență să cerem în formatele de dialog existente dintre Chișinău și Tiraspol pe restabilirea accesului jurnaliștilor în regiunea transnistreană”.

„În privința dumneavoastră, Ministerul Securității Statului al Republicii Moldovenești Nistrene a adoptat decizia nr. 1642 din 19 mai 2025 privind indezirabilitatea șederii (reședinței) pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene” se arată în documentul care i-a fost prezentat lui Alex Craiu.

Decizia indică faptul că „intrarea pe teritoriul Republicii Moldovenești Nistrene nu vă este permisă pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data adoptării deciziei. Având în vedere cele de mai sus, trebuie să părăsiți Republica Moldovenească Nistreană în termen de 3 (trei) zile. În cazul nepărăsirii Republicii Moldovenești Nistrene în termenul specificat, veți fi supus deportării”, conform documentului.

Reacția Biroului politice de Reintegrare

„Acest caz denotă din nou că regimul propagandistic de la Tiraspol și așa-numitele structuri de forță locale mențin o cenzură informațională acerbă, restricționând și declarând indezirabilă activitatea jurnaliștilor care reflectă în mod obiectiv realitățile triste de pe teren și situația alarmantă a drepturilor omului în regiune. Condamnăm cu fermitate acest nou abuz și vom continua cu insistență să cerem în formatele de dialog existente dintre Chișinău și Tiraspol pe restabilirea accesului jurnaliștilor în regiunea transnistreană, or, libera circulație pe teritoriul țării și libertatea mass-mediei sunt garantate constituțional și internațional”, a scris Biroul.

Decizia a fost luată de Tiraspol la scurt timp după ce a publicat un material realizat în regiune

Decizia de interdicție a jurnalistului intră în vigoare de la data de 19 mai 2025, la trei săptămâni de la publicarea unui material video în care Alex Craiu a arătat realitatea din Tiraspol.

Potrivit Veridica, nu este prima dată când jurnalistul a avut probleme cu așa-zisele autorități transnistriene. În 2022, acesta a fost reținut de serviciul de securitate la Cuciurgan și interogat ulterior timp de trei ore la Tiraspol, interval în care telefonul personal i-a fost luat, cerându-i-se în prealabil codul de acces al acestuia, pentru investigații sub suspiciunea de spionaj.

În urma interogării de atunci, nu s-a dispus nici o sancțiune sau interdicție pentru jurnalist, întrucât autoritățile nu au găsit, în urma căutărilor amănunțite, nici o dovadă care indică vreo acțiune ilicită a lui Craiu în regiune.