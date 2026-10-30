„Amenințarea cibernetică persistă”. Autoritățile anunță că verifică datele extrase neautorizat în urma atacului cibernetic pentru a identifica persoanele afectate și a stabili mecanismul de informare individuală

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a informat că „amenințarea cibernetică persistă” și că sunt detectate în continuare tentative de atac asupra infrastructurii digitale guvernamentale gestionată de AGE.

„Asta înseamnă că se încearcă constant găsirea breșelor în sisteme pentru a compromite prestarea serviciilor guvernamentale. Până în prezent, verificările nu au identificat noi extrageri neautorizate de date din sistemele deținute de AGE în urma acestor tentative”.

Conform comunicatului, autoritățile responsabile de securitatea cibernetică continuă măsurile de protecție a infrastructurii digitale guvernamentale, restabilirea treptată a serviciilor publice și verificarea datelor care ar fi putut fi extrase neautorizat.

Potrivit AGE, în total, 61 de servicii publice digitale au revenit online și pot fi accesate prin portalul evo.gov.md. Rămân indisponibile temporar 21 de servicii publice ale mai multor prestatori de servicii. Restabilirea acestora se face treptat, după finalizarea verificărilor de securitate.

În paralel, continuă analiza datelor extrase neautorizat pentru identificarea persoanelor afectate și a informațiilor vizate în fiecare caz, noteză sursa citată, precizând că sunt elaborate liste pe categorii de date, care sunt verificate pentru eliminarea suprapunerilor și neconcordanțelor, în colaborare cu autoritățile competente.

„De asemenea, AGE lucrează la stabilirea unui mecanism de informare individuală a cetățenilor afectați. Comunicarea unor rezultate preliminare, înainte de validare, ar putea genera informații eronate și îngrijorare suplimentară. Verificările efectuate până în prezent nu au identificat modificări sau alterări ale datelor cetățenilor în registrele de stat ca urmare a atacului cibernetic. Autoritățile țin cont de preocupările cetățenilor privind protecția datelor personale și accesul la serviciile publice. Stabilirea impactului incidentului presupune însă verificări tehnice și confirmarea rezultatelor de către mai multe instituții, fiecare în limitele competențelor sale”, scrie AGE.

Anterior, autoritățile au anunțat că datele aferente a circa 750 de mii de IDNP-uri printre care date de identificare, statutul de asigurat, informații financiare, inclusiv IBAN-ul, au fost extrase în urma atacului cibernetic din 19 – 23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale.

„Din ce am monitorizat noi, riscurile la moment sunt foarte mici. Riscurile directe pentru cetățeni sunt foarte mici. Desigur, dacă cetățeanul va fi contactat și va da mai multă informație, riscurile cresc exponențial”, a declarat anterior directorul Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu..

