Când vor fi date în exploatare spitalele regionale de la Bălți și Cahul? Investițiile se ridică la circa 220 de milioane de euro. Detalii de la Ministerul Sănătății

Spitalele regionale de la Bălți și Cahul ar urma să fie date în exploatare în iulie 2032 și, respectiv, iulie 2030. Costul celor două proiecte este estimat la aproximativ 218 milioane de euro, bani asigurați din împrumuturi și granturi externe, precum și din contribuția Guvernului R. Moldova, scrie Ministerului Sănătății, precizând că ambele proiecte se află în etapa de pregătire a procedurilor pentru selectarea companiilor care vor proiecta și construi spitalele.

În comunicat se menționează că despre spitalele regionale de la Bălți și de la Cahul „s-a vorbit ani la rând. Oamenii din nord și din sud au auzit multe promisiuni și au văzut puține șantiere (…) Ne angajăm să raportăm public fiecare etapă, cu date: când se semnează contractele, când începe proiectarea, când începe construcția. Următorul reper este 16 noiembrie 2026, termenul de depunere a ofertelor pentru Bălți”, scrie ministerul.



Spitalul Regional Bălți

Proiectul Spitalului Regional Bălți este estimat la 117 milioane de euro și urmează să deservească aproximativ 630 de mii de locuitori din regiunea de Nord. Finanțarea este asigurată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Sănătății, proiectul inițial a fost elaborat în 2017, însă, între timp, populația din zona deservită a scăzut cu peste o treime. Din acest motiv, în 2026, autoritățile au decis să adapteze proiectul la necesitățile actuale ale regiunii. Noul concept prevede un spital cu o capacitate de 200–230 de paturi.

La 25 septembrie 2026, Ministerul Sănătății a lansat o licitație internațională pentru selectarea echipei de consultanți care va actualiza studiul de fezabilitate, va elabora proiectul conceptual și va pregăti documentația pentru licitația de proiectare și construcție. Ofertele pot fi depuse până la 16 noiembrie 2026.

Conform comunicatului, contractul cu echipa de consultanți urmează să fie semnat în decembrie 2026, iar actualizarea studiului și a conceptului este planificată să înceapă în ianuarie 2027. Licitația pentru proiectare și construcție ar urma să fie organizată în 2028, iar lucrările de construcție să înceapă în 2029.

Spitalul Regional Cahul

Spitalul Regional Cahul este estimat la 101 milioane de euro și va deservi aproximativ 300 de mii de locuitori din regiunea de Sud. Proiectul este finanțat printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții și contribuția Guvernului Republicii Moldova.

Ministerul scrie că studiul de fezabilitate și proiectul-concept au fost deja elaborate cu sprijinul unui grant de 1,2 milioane de euro oferit de Swedfund, instituție financiară suedeză. În iulie 2026, aceasta a acordat un grant suplimentar de 550 de mii de euro, destinat pregătirii licitațiilor internaționale pentru proiectarea și construcția spitalului, precum și pentru supravegherea lucrărilor.

Cererea de oferte pentru selectarea echipei de consultanți a fost lansată la 4 august 2026, iar oferta depusă este în prezent evaluată de Ministerul Sănătății, cu sprijinul experților Swedfund. Echipa de consultanți ar urma să înceapă activitatea în decembrie 2026.

Potrivit calendarului prezentat de minister, Spitalul Regional Cahul ar urma să fie finalizat în iulie 2030.

De ce doar spitalul de la Bălți este inclus în Planul de creștere al UE

Ministerul Sănătății precizează că, în Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, în domeniul sănătății este inclus proiectul spitalului regional de la Bălți. Spitalul de la Cahul are o sursă separată de finanțare, printr-un împrumut contractat cu Banca Europeană de Investiții în iulie 2025.

Potrivit autorităților, faptul că proiectul de la Cahul nu apare în Planul de creștere nu înseamnă că acesta a fost oprit sau amânat. Ministerul Sănătății susține că cele două spitale vor permite pacienților din nordul și sudul țării să beneficieze de servicii medicale complexe mai aproape de casă, fără a fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău pentru anumite intervenții.

Autoritățile afirmă că vor prezenta public informații despre evoluția proiectelor și respectarea etapelor stabilite în calendarele de implementare.

Anterior, 29 octombrie, Guvernul a prezentat 19 proiecte de investiții planificate în Republica Moldova, care vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ. Termenele de realizare a proiectelor sunt cuprinse între 2030 și 2035, potrivit platformei guvernamentale dedicate investițiilor.