Un ex-procuror și o fostă judecătoare nu au promovat examenul de calificare în profesia de avocat. Ion Tețcu a mai picat anterior examenul

Fostul procuror Ion Tețcu și fosta judecătoare Arina Ialanji, nu au trecut examenul de calificare în profesia de avocat. Examenul scris a avut loc pe 27 octombrie 2026 și a durat trei ore.

Conform hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat, Ialanji a acumulat un punctaj de 36,82, din 60 maxime și 45 de trecere a examenului. Ion Tețcu a obținut 15,73 de puncte. În același timp, o altă fostă magistrată, Cristina Cheptea a trecut examenul, acumulând 46 de puncte.

Detalii despre procurorul care a picat anterior examenul

Ion Tețcu a fost admis repetat pe 21 octombrie la examenul de calificare în profesia de avocat, după ce acesta nu a promovat proba scrisă pe 25 mai 2026. Anterior, Ion Tețcu a candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dar nu a promovat evaluarea integrității și a fost demis din funcție

Începând cu 18 ianuarie 2023, Ion Tețcu a fost desemnat în calitate de adjunct al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași. Acesta și-a început cariera în 2004 în calitate de ofițer de poliție de sector în cadrul Comisariatului de Poliție Călărași. În 2006 a devenit ofițer de urmărire penală în orașul Rezina și apoi în sectorul Buiucani al orașului Chișinău. În decembrie 2010, Tețcu a devenit procuror în cadrul Procuraturii Călărași. În perioada 2011 – 2017 a activat în calitate de procuror în cadrul Procuraturii Strășeni. În martie 2017 a fost delegat la Procuratura Generală, în cadrul Secției investigarea fraudelor contra mediului și intereselor publice. În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, a exercitat funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În octombrie 2025, Tețcu a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) cauza împotriva statului în cadrul căreia s-a plâns că nu a primit o locuință de serviciu, chiar și după ce nu a mai lucrat la Poliție.

Fostul procuror, Ion Tețcu /Sursa foto: Comisia Vetting

Cariera fostelor judecătoare

Pe 3 martie 2026, trei dintre cei 16 judecători din completele anticorupție, Nicolae Corcea, Cristina Cheptea și Arina Ialanji, au demisionat din sistem, motiv pentru care nu vor fi evaluați de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Deciziile au fost aprobate în ședința Consiliului Superior al Magistraturii, în lipsa celor trei magistrați.

Cristina Cheptea de la Judecătoria Chișinău a fost numită judecător pe 13 mai 2008, pentru un mandat de cinci ani, la Judecătoria Sîngerei. În mai 2013, a fost numită până la atingerea plafonului de vârstă. În ianuarie 2018, a fost transferată la Judecătoria Chișinău, iar în februarie 2018 a fost repartizată la sediul Botanica. Ulterior, în ianuarie 2021, a fost mutată de la sediul Ciocana la sediul Buiucani al aceleași instanțe. Judecătoarea a ajuns în atenția publică atunci când a respins cererea procurorilor anticorupție de a elibera un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului judecător al CSJ, Oleg Sternioală, acuzat de spălare de bani. Refuzul Cristinei Cheptea de a emite mandatul de arestare a fost ulterior investigat de procurorii anticorupție, care, în noiembrie 2019, au deschis un dosar penal „pe baza bănuielii rezonabile privind comiterea unor fapte ilegale de către judecătoare la emiterea deciziei”.

Fosta judecătoare Cristina Cheptea/ Foto: Facebook

Arina Ialanji de la Judecătoria Chișinău activează în sistemul judecătoresc din decembrie 2012. Ea este soția lui Vladimir Fedco, cercetat pentru presupusa complicitate la contrabandă, din funcția publică pe care o deținea în noiembrie 2022, de inspector principal în cadrul Biroului Vamal Centru. Ziarul de Gardă a constatat că magistrata l-a achitat pe Valeriu Timofti, bărbatul acuzat de procurori de contrabandă cu 550 de mii de euro, în contextul în care Fedco era inculpat într-un dosar penal pentru aceeași infracțiune. ZdG a întrebat-o anterior pe Arina Ialanji despre argumentele deciziei de a nu se abține de la examinarea cauzei lui Valeriu Timofti, având în vedere că soțul său era învinuit de complicitate la contrabandă.