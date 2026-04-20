Un cetățean moldovean, reținut și învinuit în Federația Rusă pentru „o presupusă participare la pregătirea unui act terorist”

Un cetățean al R. Moldova a fost reținut și pus sub învinuire pentru „o presupusă participare la pregătirea unui act terorist”, a anunțat Ambasada R. Moldova în Federația Rusă luni, 20 aprilie. Misiunea diplomatică a menționat că a fost informată de către autoritățile ruse.

Astfel, Ambasada a înaintat „demersurile necesare” în adresa autorităților competente ale Federației Ruse, „în vederea obținerii informațiilor pertinente pe caz” și organizarea întrevederii funcționarului consular cu persoana reținută, „în scopul asigurării drepturilor cetățeanului R. Moldova”.

Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) a emis un comunicat marți, 14 aprilie, în care a declarat că, „în urma anchetei privind persoanele implicate în pregătirea unui atentat terorist dejucat la 2 aprilie în Moscova, planificat de SBU împotriva unui înalt funcționar din cadrul forțelor de ordine prin utilizarea unui scuter electric minat”, a reținut un cetățean al Ucrainei, născut în 1980, un cetățean al Moldovei, născut în 1991, și un cetățean al Rusiei, născut în 2009.

„Cetățeanul moldovean reținut a fost recrutat de serviciile speciale ucrainene în decembrie 2025 la Chișinău și trimis la Moscova pentru a desfășura activități de recunoaștere cu privire la obiectivele atacurilor. În ziua pregătirii atentatului, el a închiriat o mașină cu care a ajuns din timp la centrul de afaceri și a organizat o transmisiune online pentru a transmite inamicului, în timp real, consecințele exploziei planificate”, susține FSB.

În luna ianuarie, după ce presa controlată de Kremlin a relatat despre reținerea, la Moscova, a unui presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova”, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a declarat pentru Ziarul de Gardă că acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse sunt nefondate și „reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare a situației regionale”.