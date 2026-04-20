Rusia afirmă că a reținut o femeie din Germania care ar fi avut o bombă în rucsac

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a declarat luni, 20 aprilie, că a reținut o femeie din Germania, în vârstă de 57 de ani, care avea o bombă în rucsac, în cadrul a ceea ce a descris ca fiind o operațiune sub acoperire condusă de serviciile secrete ucrainene, scrie Reuters.

Imagini neconfirmate arată o femeie întinsă pe asfalt într-o parcare, în timp ce bărbați înarmați își îndreptau armele spre ea – și un rucsac lângă ea. S-a arătat cum geniștii au detonat rucsacul.

FSB a declarat că femeia germană, care avea asupra sa o bombă cu o putere echivalentă cu 1,5 kg de TNT, viza o unitate a forțelor de ordine din regiunea Stavropol, în cadrul unei operațiuni coordonată de Ucraina.

FSB a precizat că a reținut, de asemenea, un cetățean dintr-o țară din Asia Centrală care credea că acționează în numele unei „organizații teroriste” și care urma să detoneze bomba.

„Acțiunile bărbatului au fost coordonate de angajați ai serviciilor speciale ucrainene sub acoperirea a membri ai uneia dintre organizațiile teroriste internaționale interzise în Rusia”, a declarat FSB.

Autoritățile din Ucraina nu au comentat acuzațiile.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe german din Berlin a declarat că ministerul a luat act de informații, dar nu a oferit detalii suplimentare.