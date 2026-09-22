Principală — IMPORTANTE — Un bărbat de 37 de…
Un bărbat de 37 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea s-a inversat într-o fâșie forestieră
Un bărbat de 37 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs în localitatea Clocușna, raionul Ocnița, a anunțat marți, 22 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit informațiilor, apelul la 112 a parvenit în jurul orei 10:10, de la un bărbat.
Preliminar, din motive care urmează a fi stabilite, șoferul unui automobil de model Volkswagen ar fi pierdut controlul mașinii, care ulterior s-a inversat într-o fâșie forestieră.
Bărbatul care se afla la volanul mașinii a decedat în urma traumatismelor suferite.
„Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului”, a specificat IGP.