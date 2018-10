Un an de închisoare cu suspendare pentru că a turnat o căldare de lapte peste ministrul Finanțelor

La doi ani după ce a turnat o căldare cu lapte peste ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, Andrei Donică a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Activistul declară că a aflat despre condamnarea sa ieri, 12 octombrie, când a primit sentința prin poștă. Deși în document este indicat că sentința ar fi fost pronunțată în prezența avocatului și a procurorului, avocatul activistului neagă acest lucru și declară că a aflat despre condamnarea clientului său abia ieri.

„Pe Donică Andrei Ilie a declara vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 287 al. 1) CP RM și a stabili o pedeapsă de un an de închisoare. În conformitate cu prevederile art. 90 CP RM a dispune suspendarea condiționată a executării de către Donică Andrei Ilie a pedepsei stabilite, a fixa lui un termen de probă de un an. A obliga pe Donică Andrei Ilie pe parcursul termenului de probă fixat lui să nu-și schimbe domiciliul consimțământului Oficiului de probațiune care va verifica executarea sentinței date”, se spune în decizia Judecătoriei Chișinău. Ceea ce înseamnă că activistul Andrei Donică se va afla în libertate în perioada de probă. Dacă timp de un an de zile nu comite alte infracțiune, la finele perioadei se consideră că și-a ispășit pedeapsa. Dacă, însă, în perioada de probă el totuși comite o altă infracțiune, atunci va sta la închisoare un an la care a fost condamnat, plus pedeapsa noii infracțiuni.

Pronunțarea sentinței ar fi avut loc la 25 septembrie, curent, fapt despre care nu au fost înștiințați în prealabil nici activistul, nici avocatul său. Potrivit lui Andrei Donică, sentința urma să fie citită la 27 iunie, curent. Atunci, însă, din cauza prezenței jurnaliștilor, judecătorul l-a alungat din biroul său și i-a comunicat că „nu va citi nicio sentință”. „Judecătorul atunci nu a deschis și nici nu a amânat oficial ședința. După acea dată nici eu, nici avocatul meu nu am fost nici sunați, nici citați ca să ne prezentăm în judecată”, a declarat activistul.

Potrivit documentului, sentința cu drept de atac la Curtea de Apel în decurs de 15 zile din momentul pronunțării hotărârii motivate. Activistul a primit, însă, scrisoarea abia la data de 12 octombrie, când se împlinesc 17 zile de la pronunțare, termenul de atac fiind expirat. Avocatul său se arată nedumerit de faptul că în document este indicat că sentința a fost citită în prezența sa: „Săptămâna viitoare vom ataca sentința la Curtea de Apel, vom solicita repunerea în termen și anularea sentinței”.

Incidentul cu implicarea lui Andrei Donică a avut loc la 30 septembrie 2016, când activistul l-a stropit cu lapte pe ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.Prin agestul său de atunci, activistul i-a reproșat ministrului faptul că guvernarea a pus pe umerii cetățenilor datoria generată de „furtul miliardului”.



Foto: curaj.TV